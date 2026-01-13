La classe di Amici continua a perdere pezzi: dopo Flavia, Anna e Paola, un'altra allieva è stata eliminata. Nel daytime del 13 gennaio, infatti, è stato mostrato il confronto tra Veronica Peparini e Giorgia dopo l'ultima puntata, un faccia a faccia piuttosto lungo che si è concluso con la decisione dell'insegnante di mandare via la componente della sua squadra. I fan non stanno apprezzando le scelte dei professori e lo stanno facendo presente sui social in modo deciso.

Il faccia a faccia prima dell'eliminazione

Dopo l'ultimo speciale di Amici che è andato in onda, Veronica Peparini ha eliminato due sue allieve: la conferma di ciò è arrivata dai daytime che sono stati trasmessi su Canale 5 il 12 e il 13 gennaio.

Se ieri è toccato a Paola lasciare la scuola da un momento all'altro, oggi è stato il turno di Giorgia.

La ballerina è stata convocata in studio e lì ha scoperto che la sua insegnante non intendeva più portarla avanti.

Tra le due c'è stato un lungo confronto e la ragazza ha anche cercato di spiegare perché non sarebbe migliorata, ma la professoressa di danza non ha voluto sentire ragioni: "Si avvicina il serale e devo fare delle scelte, per me non sei pronta".

Una decisione importante da parte della maestra Peparini: Giorgia deve lasciare la scuola di #Amici25 pic.twitter.com/5zmhxVW37x — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2026

Il commento di Alessandra Celentano

Visto che nessuno dei professori la voleva in squadra, Giorgia ha dovuto abbandonare la scuola di Amici per sempre.

Alessandra Celentano, che in passato ha lavorato con la ragazza, ci ha tenuto a rassicurarla sul fatto che fuori non avrà problemi a vivere di danza.

"Il tuo problema è il carattere, la tua insicurezza. Lavorerai perché sei pronta", ha detto la maestra prima di congedare l'ormai ex allieva del talent.

Le opinioni dei fan di Amici su X

L'eliminazione di Giorgia da Amici è la quarta nel giro di pochi giorni: da domenica 11 a martedì 13 gennaio, infatti, hanno abbandonato la scuola anche Flavia (per volontà di Anna Pettinelli), Anna (ha perso una sfida) e Paola (esclusa da Veronica Peparini).

"Lei era la migliore", "Quest'anno non ne stanno azzeccando neanche una", "Poveri ragazzi", "Questo programma ha perso la sua essenza da tempo", "Dispiace, ma si era capito dall'inizio che Giorgia non piaceva a nessuno dei prof", "Troppo brava per questa scuola pilotata", "Una strage di eliminazioni", si legge su X in queste ore.