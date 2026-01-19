Il daytime di Amici che è andato in onda il 19 gennaio è stato dedicato in gran parte alla crisi che ha avuto Valentina dopo l'ultima puntata. La cantante ha manifestato forti dubbi sul suo futuro, su quello che vorrebbe fare anche fuori dalla scuola e Rudy Zerbi non ha gradito questo discorso. Maria De Filippi, invece, è stata più magnanima e ha consigliato alla ragazza di prendersi una settimana di tempo per decidere se rimanere o meno: la titolare ha scelto di tornare a casa per riflettere.

Il confronto con il professor Zerbi ad Amici

La puntata di Amici che è andata in onda domenica scorsa ha messo in crisi diversi titolari: Valentina, ad esempio, ha cominciato a dubitare di quello che vuole fare da grande, se è davvero il canto la sua strada.

La giovane ha raggiunto Rudy Zerbi in sala prove e ha provato a spiegarsi cosa le sta passando per la testa, ma lui non ha apprezzato il suo discorso.

"Mi stai dicendo che te ne vuoi andare? Quando sei arrivata in alto in classifica andava tutto bene, ora che sei giù dici questo? Pensa a cosa vuoi fare, perché se devi rimanere con questo stato d'animo non ha senso", ha detto l'insegnante prima di congedare la sua allieva in lacrime.

L'opportunità data da Maria De Filippi

Quando è rientrata nella casetta Valentina si è confrontata con i compagni di classe, ma è stata Maria De Filippi ad aiutarla a superare il momento di crisi che stava vivendo.

"Perché non te ne vai una settimana? Torna a casa e pensa a cosa vuoi fare, poi torni e ce lo comunichi", ha detto la conduttrice di Amici in collegamento.

La titolare è apparsa un po' perplessa perché quest'opportunità non è mai stata a nessuno in passato, ma ha accettato volentieri di tornare alla sua quotidianità per riflettere sul suo futuro nel programma.

Valentina ha dei dubbi sulla sua carriera da cantante. Maria le propone una settimana di distacco, fuori dalla scuola di #Amici25. Valentina torna a casa, al rientro darà la sua scelta se rimanere o meno. — AMICI NEWS (@amicii_news) January 19, 2026

Il parere dei fan sui social

L'uscita temporanea di Valentina ha un po' turbato i fan di Amici, soprattutto quelli che si augurano di vederla andare avanti il più possibile al pomeridiano e poi al serale.

"Prenditi questo tempo e poi torna più forte di prima", "Non arrenderti", "Sei la più brava, devi alzare la coppa", "Non mollare", si legge su X da quando è andato in onda il daytime in cui la cantante ha deciso di lasciare momentaneamente la scuola per provare a superare un momento di crisi.