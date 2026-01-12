La puntata di Amici che è andata in onda il 12 gennaio ha aggiornato i fan su quello che è accaduto nella scuola dopo lo speciale di domenica scorsa. Veronica Peparini ha convocato Paola in studio e le ha comunicato la sua volontà di non proseguire nella loro collaborazione: la ballerina, dunque, è stata eliminata dalla sua stessa insegnante ad un paio di mesi dall'inizio della fase serale.

Le parole della professoressa di Amici

Il daytime di Amici del 12 gennaio si è aperto con l'addio di Flavia alla scuola: la cantante ha raccolto le sue cose, ha salutato il fidanzato Plasma ed è tornata a casa.

La ragazza, però, non è stata l'unica allieva a lasciare il programma nel corso dell'ultimo speciale: dopo la puntata, infatti, Paola è stata convocata in studio e lì ha scoperto che la sua avventura nel talent è finita.

Veronica Peparini ha spiegato alla sua alunna che manca poco all'inizio del serale e lei non se la sente di portarla avanti: "Hai delle lacune, e oggi devo dirti che il tuo percorso si ferma".

La maestra Peparini ha preso una decisione importante: Paola deve lasciare la scuola di #Amici25 pic.twitter.com/XShYl8oANy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 12, 2026

La giovane ha pianto, ma ha ringraziato sia l'insegnante che chi lavora dietro le quinte per averle regalato una delle esperienze più belle della sua vita.

Il parere dei fan sui social

L'eliminazione di Paola, dunque, è avvenuta nel daytime e nello studio vuoto: a differenza di Flavia e Anna, la ballerina non ha potuto ricevere l'applauso del pubblico, ma si è dovuta accontentare degli abbracci dei compagni nella casetta.

"Lei a casa e Pierpaolo al serale, fate ridere", "Veronica Peparini incommentabile", "Questo meccanismo non ha senso, Paola è entrata grazie a un giudice esterno e infatti alla prof Peparini non è mai piaciuta", "Ma perché?", "Lei è stata fin troppo educata, l'insegnante non la commento nemmeno", si legge su X in queste ore.

Cambia la classe in vista del serale

In una sola puntata ad Amici ci sono state tre eliminazioni, un nuovo ingresso e una possibile sostituzione.

Visto che mancano circa due mesi all'inizio del serale, i professori stanno valutando quanti e quali allievi meritano di parteciparvi: Anna Pettinelli ha mandato via Flavia, Veronica Peparini ha messo alla porta Paola e ha perso Anna con una sfida, Alessandra Celentano sta pensando di dare il banco di Maria Rosaria a Maddalena.

La new entry Kiara, invece, a breve dovrà scegliere l'insegnante che la rappresenterà al pomeridiano e al prime time.