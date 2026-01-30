Venerdì 30 gennaio si sono svolte le registrazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 1° febbraio alle 14 su Canale 5. Ci sarà un’eliminazione a un passo dal Serale: sarà infatti Maria Rosaria a dover lasciare la scuola. Allo stesso tempo, per volontà di Alessandra Celentano, farà il suo ingresso un nuovo ballerino, Nicola, che andrà a completare la squadra dell’insegnante.

Maria Rosaria eliminata da Amici

Le ultime anticipazioni di Amici rivelano che nella puntata che verrà trasmessa domenica 1° febbraio ci sarà un’eliminazione destinata a creare scalpore e grande dispiacere, sia tra gli alunni sia per l’allieva coinvolta.

Si tratterà di Maria Rosaria, ballerina della maestra Celentano, che non riuscirà a ottenere l’ammissione al serale, venendo eliminata proprio a un passo dalla formazione delle squadre che debutteranno in prima serata su Canale 5. Solo pochi giorni prima, Maria Rosaria era scoppiata in lacrime temendo una possibile uscita dalla scuola e definendo quell’eventualità come un vero fallimento personale.

Nicola entra ad Amici per volere di Alessandra Celentano

Intanto, le anticipazioni sulla registrazione di Amici del 30 gennaio rivelano anche un nuovo ingresso nella scuola. A ridosso dell’inizio del Serale, per volontà della maestra Alessandra Celentano, farà il suo debutto il ballerino Nicola. In questo modo la squadra dell’insegnante non subirà un calo numerico dopo l’eliminazione di Maria Rosaria.

Nicola, inoltre, potrebbe rivelarsi uno degli allievi destinati a ottenere un accesso diretto al Serale, che prenderà il via su Canale 5 nelle prossime settimane.

Amici 25, ospiti d’eccezione e sfide decisive: tutto ciò che è accaduto nella puntata del 25 gennaio

Nelle puntate precedenti di Amici, in studio sono arrivati giudici di grande esperienza come Nina Zilli, Nicolò De Devitiis, Adriano Pennino, Garrison Rochelle e Andrea Mainini, chiamati a valutare le performance di canto e ballo. Sul fronte musicale, i Modà con Bianca Atzei hanno presentato il nuovo singolo, mentre Senza Cri ha emozionato con Spiagge. Le sfide hanno confermato un clima competitivo: dopo le maglie rosse della settimana precedente, Pierpaolo ha già lasciato la scuola, mentre Valentina è rimasta assente per una crisi personale.

Nella gara canto Elena conquista il primo posto con una versione intensa di Anema e core, seguita da Michele e Gard, mentre Angie chiude la classifica dopo una prova che non ha convinto i giudici. Gli esperti radiofonici hanno valutato gli inediti di Riccardo, Opi e Lorenzo, con giudizi positivi ma anche indicazioni su come rendere i brani più competitivi. Nel ballo brillano i nuovi ingressi della Peparini, Simone e Giulia, con Simone che conquista il primo posto grazie a una performance acrobatica. Maria Rosaria finisce ultima, al centro di un acceso scambio con Garrison. Non sono mancati momenti leggeri, come il siparietto su Elena e la “penombra” della maestra Celentano, e lo spazio dedicato allo Speciale Enel, registrato con le esibizioni di Alessio, Plasma e Michele.