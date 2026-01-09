Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello meno di un mese fa, ma sono già tante le cose che ha fatto per rimettere in ordine la sua vita. Poche ore fa, ad esempio, la piercer ha condiviso con i fan la foto di un tatuaggio che ha deciso di fare per ricordare la mamma che è venuta a mancare durante l'esperienza nel reality: la giovane ha impresso indelebilmente sulla sua mano la "R" di Raffaella, e i suoi fan non hanno potuto contenere l'emozione per questo bellissimo gesto.

L'omaggio alla madre scomparsa durante il Grande Fratello

Chi ha seguito l'ultima edizione del Grande Fratello saprà che Anita ha perso la mamma a poche settimane dal suo ingresso nella casa: la ragazza, infatti, è stata fuori per circa dieci giorni e poi ha deciso di riprendere l'avventura che aveva lasciato in sospeso.

Nel corso della sua esperienza nel reality, la giovane ha parlato molto della madre e del bellissimo rapporto che avevano, e i suoi racconti hanno commosso e appassionato tutto il pubblico.

A meno di un mese dalla vittoria del programma, la piercer ha deciso di imprimere sulla propria pelle l'iniziale del nome del suo più grande punto di riferimento: Anita si è tatuata la "R" di Raffaella sulla mano, e ha condiviso lo scatto del risultato sul suo profilo Instagram.

Il gesto di Anita che emoziona i fan

Da quando in rete è stata pubblicata la foto del tatuaggio che Anita ha dedicato alla mamma Raffaella, moltissime persone si sono esposte per dirsi emozionate da questo gesto.

"Lei è sempre con te", è la frase che tanti sostenitori della vincitrice del Grande Fratello hanno scritto sui social dopo aver visto lo scatto della "R" che la ragazza ha impresso per sempre sulla sua pelle.

Mazzotta non ha speso parole per motivare quello che ha deciso di fare per ricordare la mamma, ma probabilmente non servivano perché il messaggio che voleva mandare è arrivato forte e chiaro a tutti.

L'amore con Jonas lontano dai riflettori

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, Anita ha trovato l'amore: la storia tra la piercer e Jonas procede a gonfie vele lontano dai riflettori, ma entrambi ci tengono ad essere considerati soprattutto come singoli piuttosto che come coppia.

Anche se ogni tanto fanno una diretta insieme, i due ex concorrenti del reality usano i social principalmente per raccontarsi nella loro quotidianità: Anita, ad esempio, da diversi giorni è tornata al lavoro nel suo studio di Milano ed è da lì che sta pubblicando foto e contenuti inediti.

Il modello, invece, attualmente è a Roma e si sta mostrando in compagnia delle persone che gli sono mancate quando viveva nella casa più spiata d'Italia, ovvero i familiari e gli amici.