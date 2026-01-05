Non è passato neppure un mese da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello, ma Anita Mazzotta e Jonas Pepe parlano già di sentimenti importanti. In una diretta che ha fatto su TikTok il 4 gennaio, ad esempio, la piercer ha accennato a come sarebbe cambiare la sua storia d'amore lontano dai riflettori, a partire dalla maggiore libertà che lei e il fidanzato hanno per viversi e conoscersi.

L'aggiornamento sul legame nato al Grande Fratello

Sono tantissime le persone che si sono affezionate ai Jonita vedendoli per tre mesi all'interno della casa del Grande Fratello.

Nel rispetto dei loro fan, dunque, sia Anita che Jonas condividono sui social aneddoti e momenti privati, un modo come un altro per tenere aggiornati i follower che li hanno supportati sin dall'inizio dell'esperienza nel reality.

L'altra sera, ad esempio, la piercer si è lasciata andare a parole al miele nei confronti del compagno, in particolare una serie di riflessioni su quanto sarebbe migliorato il loro legame da quando non vivono più ripresi dalle telecamere 24 ore su 24.

"Il nostro amore è in crescita, anche perché al di fuori siamo più liberi. Al Grande Fratello eravamo limitati nel raccontarci e nel viverci. Ora va molto meglio", ha svelato la vincitrice dell'edizione che si è conclusa lo scorso 18 dicembre.

La lontananza per motivi di lavoro

Sempre nel corso della chiacchierata che ha fatto con i fan su TikTok, Anita ha anticipato che nelle prossime settimane la vedranno meno con Jonas.

"Siamo persone singole, ognuno con i propri obiettivi", ha aggiunto la vincitrice del Grande Fratello nello spiegare che sia lei che il fidanzato saranno molto impegnati con il lavoro e per questo si vedranno un po' meno rispetto all'ultimo periodo.

I Jonita, infatti, sono stati insieme per più di una settembre: dopo aver trascorso il giorno di Santo Stefano a Jesolo, la coppia è scesa a Roma e ha partecipato alla festa di Capodanno organizzata da alcuni ex concorrenti.

A questa reunion non hanno partecipato né Omer né Rasha, che hanno preferito stare con i loro amici anziché con le persone co le quali hanno convissuto per circa tre mesi.

Come va tra le altre coppie di questa edizione

Anita e Jonas sono sempre più uniti, ma anche tra gli altri concorrenti che si sono fidanzati durante o dopo l'edizione 2025 del Grande Fratello va tutto benissimo.

Rasha e Omer attualmente si trovano in montagna: è Livigno la località che i Rashmer hanno scelto per una vacanza romantica e per festeggiare il 33° compleanno della ragazza.

Tra Grazia e Mattia, invece, la scintilla è scoccata dopo la finale, ma al momento sembrano andare d'amore e d'accordo.

Anche Domenico e Benedetta sono spesso insieme, ma continuano a professarsi solo buoni amici.