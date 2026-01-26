Il Tribunale ha annullato la sanzione imposta dal Garante per la protezione dei dati personali alla trasmissione televisiva ‘Report’, condotta da Sigfrido Ranucci. Il provvedimento riguardava un servizio incentrato sul ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Questa decisione del Tribunale rappresenta un passaggio significativo per la trasmissione di Rai 3, precedentemente soggetta a misure da parte dell’Autorità garante in materia di privacy.

‘Report’ e il caso Sangiuliano

La vicenda ha origine da un servizio trasmesso da ‘Report’ che aveva coinvolto il ministro Sangiuliano.

Successivamente alla messa in onda, il Garante Privacy aveva contestato la gestione di alcuni dati personali, ravvisando una violazione delle norme sulla riservatezza. La sanzione comminata alla trasmissione aveva acceso un acceso dibattito sul delicato equilibrio tra il diritto di cronaca e la tutela della privacy.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, dopo aver esaminato il ricorso presentato dalla trasmissione, ha stabilito l’annullamento della sanzione. La corte ha ritenuto insussistenti gli elementi necessari a confermare il provvedimento del Garante. Tale decisione costituisce un precedente importante per il settore dell’informazione televisiva, in particolare per le trasmissioni d’inchiesta che affrontano temi di interesse pubblico.

Il caso evidenzia la complessità nel bilanciare il diritto all’informazione con la tutela della privacy dei soggetti coinvolti.

Il ruolo di Sigfrido Ranucci e l’impatto su ‘Report’

Sigfrido Ranucci, alla guida di ‘Report’, ha frequentemente trattato argomenti sensibili e di grande rilevanza pubblica. La trasmissione, nota per le sue inchieste giornalistiche, si è trovata più volte al centro di discussioni sui limiti e le responsabilità dell’informazione. L’annullamento della sanzione da parte del Tribunale rafforza la posizione del programma e del suo conduttore nel panorama televisivo italiano, confermando l’importanza del diritto di cronaca quando esercitato nel rispetto delle normative vigenti.