Presto il pubblico italiano sarà chiamato ad abituarsi a una "nuova" Taylor: la psichiatra di Beautiful sarà interpretata da Rebecca Budig.

La nuova attrice ha debuttato nelle puntate americane della soap andate in onda nell'estate del 2024. Considerando il ritardo di circa un anno tra la programmazione USA e quella italiana, il nuovo volto di Taylor Hayes dovrebbe arrivare su Canale 5 a fine primavera 2026. Rebecca Budig è un'attrice già parecchio nota al pubblico delle soap americane ma quasi sconosciuta in Italia. Negli anni ha lavorato in produzioni storiche come Sentieri, General Hospital e All My Children.

Ha poi partecipato a degli episodi di CSI, Castle e Blue Bloods.

A quanto pare, la produzione della soap trasmessa dalla CBS e da Canale 5 ha deciso di rinnovare il personaggio di Taylor riportandolo al centro della narrazione dopo una lunga fase di marginalità. E anche per questo è arrivato il terzo recast ufficiale della protagonista della soap.

Taylor Hayes, ex moglie di Ridge Forrester, madre di Thomas e Steffy e rivale storica di Brooke Logan, è già stata interpretata da due diverse attrici nel corso degli anni. E ora il pubblico dovrà giocoforza adeguarsi all'ennesimo recast. Hunter Tylo, l’attrice storica che ha interpretato la psichiatra per decenni, ha lasciato la soap nel 2019. L'attrice ha dichiarato in varie interviste che non si sentiva più a suo agio con la produzione.

Inoltre, si è parlato di problemi contrattuali. Sembra che dopo un lungo tentativo di mediazione, le parti non siano riuscite a trovare un accordo economico per il rinnovo della collaborazione professionale. Le indiscrezioni hanno parlato di un numero troppo basso di episodi garantiti e di un compenso in calo.

Dopo l'addio di Hunter Tylo, solo nel 2021 è subentrata Krista Allen. L'attrice è rimasta nel ruolo fino al 2024, quando poi è stata licenziata dallo show. Quindi, ad agosto 2024, è arrivata Rebecca Budig, la terza interprete ufficiale del personaggio.

Krista Allen fuori da Beautiful: perché la produzione ha scelto Rebecca Budig per impersonare Taylor

Il pubblico non si è mai davvero affezionato a Krista Allen.

Tanti fan della soap hanno infatti continuato a rimpiangere il volto della "vecchia" Taylor. E quando la produzione ha deciso di mantenere vivo il personaggio ha poi preferito intraprendere un nuovo casting. Secondo quanto riportato da vari media statunitensi, la scelta di Budig risponde alla chiara volontà degli autori della soap di rilanciare Taylor in modo più incisivo, per restituire al personaggio un ruolo centrale nelle dinamiche familiari dei Forrester.

Taylor tornerà quindi a essere una presenza viva nella soap, riavvicinandosi a Ridge e poi instaurando rapporti con altri personaggi. Le anticipazioni americane svelano, per esempio, che la psichiatra si avvicinerà sentimentalmente a Deacon, entrando così in attrito con la pericolosa Sheila.

Budig porta con sé un bagaglio di esperienza importante nel genere soap, e la sua presenza potrebbe segnare un cambio di passo nella scrittura del personaggio. Intanto, Krista Allen ha commentato apertamente la sua uscita improvvisa da Beautiful, confermando di essere stata licenziata senza preavviso. L'attrice ha spiegato che il suo contratto era in scadenza e che nessuno le aveva però lasciato intendere che non sarebbe stato rinnovato.

L'attrice, nel corso di un'intervista al sito Deadline, ha raccontato che il suo contratto triennale sarebbe dovuto essere rinegoziato a ottobre 2023, ma che la produzione l’ha poi informata che non l’avrebbero tenuta per il terzo anno. A quanto pare ha saputo che non avrebbe partecipato alla nuova stagione della soap dopo aver posato per il servizio fotografico ufficiale del cast.

Riepilogo delle ultime puntate della soap

Nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Finn ha rivelato a Steffy che la donna che credeva di aver ucciso non era Sheila bensì Sugar, un'ex guardia carceraria che somigliava a sua madre in modo impressionante. Steffy si è detta sconvolta. Al che Finn ha dovuto raccontare alla moglie l'intera storia, suggerendole anche che Sheila abbia in qualche modo cercato di proteggerli.

La notizia del ritorno di Sheila ha tuttavia riacceso la tensione nella coppia. Steffy ha paura di poter essere di nuovo attaccata dalla sua nemica storica. Inoltre, crede che suo marito possa mettere a rischio tutta la sua famiglia. Nel frattempo, Deacon ha provato a convincere Sheila a farsi visitare.

Hope è tornata alla Forrester molto turbata dopo aver incontrato la madre di Finn. Il giovane medico ha invece continuato a indagare sul caso Sugar, intuendo che qualcosa non torna nella versione che gli ha fornito sua madre.