Le puntate di Beautiful in onda a febbraio 2026 su Canale 5 offrono al pubblico un nuovo conflitto fra Sheila e Steffy. La giovane CEO della Forrester Creation non vuole che suo marito si lasci manipolare dalla madre biologica.

Deacon e Sheila sembrano determinati a portare avanti il loro controverso progetto di matrimonio. Lui vorrebbe sua figlia Hope come damigella d'onore. E Sheila sembra intenzionata a coinvolgere Finn proponendogli di partecipare alle nozze come testimone. Tale piano mette in agitazione Steffy Forrester. Anche Finn e Hope sembreranno a disagio: entrambi capiranno presto che assecondando i genitori potrebbero piombare in un vortice di conflitti e scelte difficili.

Le anticipazioni rivelano che nelle prime puntate di febbraio Deacon continuerà a esprimere la propria intenzione di sposare Sheila. E questo nonostante l’opposizione generale. Sharpe chiederà sua figlia Hope di fargli da damigella e di convincere Finn ad accettare il ruolo di testimone di nozze.

Hope, tuttavia, temporeggerà, evitando di prendere una posizione. Tutto ciò mentre Steffy reagirà alla notizia dell'imminente matrimonio mostrando tutto il proprio disappunto. La figlia di Ridge e Taylor definirà “assurda” l'idea di un'unione fra Deacon e sua suocera. E, tramando nell'ombra, proverà a impedire la celebrazione.

Steffy furiosa con Finn: Beautiful, le anticipazioni di febbraio

Non potendo convincere Deacon ad allontanarsi da Sheila, Steffy imporrà a suo Finn un vero e proprio ultimatum.

Se il dottore vuole continuare a essere suo marito dovrà prometterle di troncare subito ogni contatto con Sheila. Finn recepirà il messaggio: per rispetto nei confronti della moglie affermerà di non voler partecipare alle nozze. Ma l'ex infermiera, come sempre, cercherà di giocare con i suoi sentimenti.

L'antagonista si prensenterà all'improvviso in ospedale, cogliendo il figlio di sorpresa. Travestendosi da vittima, accuserà Steffy di volerli allontanare. Infine, esercitando la sua insinuante retorica, proverà a manipolare Finn ricordandogli tutte le parole affettuose che le ha rivolto nel momento in cui ha scoperto che era ancora viva. E, in tutto ciò, si farà avanti anche Liam.

Il figlio di Bill Spencer affronterà Deacon, ribadendo la propria assoluta contrarietà alle nozze.

E con il intervento, Liam riuscirà a esasperare i già infuocati animi, mettendo in crisi anche l'ex moglie Hope, che continuerà a evitare di schierarsi apertamente per non dare un dispiacere al padre.

Nelle puntate in onda dal 2 al 7 febbraio, Hope, nomen omen, si farà interprete di una tenue speranza: la giovane affermerà di credere in una possibile redenzione di Sheila. Per questo motivo non vorrà dire di no alla richiesta del padre. Steffy, intuendo la posizione di Hope, chiederà a Brooke di frenare sua figlia, preoccupata per l'influenza delle sue decisioni su Finn.

Riassunto delle ultime puntate

Nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Steffy ha ammesso di essere ormai esasperata dalla reazione di Finn.

Dopo aver ritrovato la madre, il dottore ha infatti cominciato a descrivere la genitrice come una specie di eroina. Per questo, la giovane Forrester ha posto il marito di fronte a un primo ultimatum: o lei o Sheila!

Nel frattempo, Brooke ha affrontato Zende, accusandolo di aver tradito la fiducia di suo figlio RJ e di essersi approfittato di Luna. Al culmine della discussione, Brooke ha preteso che Zende lasciasse la Forrester Creations. Il giovane stilista, in lacrime, ha ammesso la propria colpa, ribadendo però di non essersi approfitto consapevolmente di Luna. Proprio Luna e RJ, intanto, si sono riavvicinati, promettendosi di ricominciare insieme.