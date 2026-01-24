Un posto al sole, nelle puntate di fine gennaio, accoglie il personaggio di Eleanor, e in quelle di febbraio il rapporto tra Raffaele e Ornella torna a scricchiolare proprio per questo motivo, dopo che avvisaglie di crisi ci saranno già nelle puntate fino al 23 gennaio.

La storia d'amore tra Raffaele Giordano e Ornella Bruni è una delle più longeve in Un posto al sole, ma nel corso degli anni la coppia ha già attraversato diverse crisi. Le anticipazioni rivelano che Raffaele si legherà a Eleanor Price, il nuovo personaggio interpretato da Whoopi Goldberg.

Fra l'ex portiere di Palazzo Palladini e la misteriosa americana arrivata a Napoli per comprare uno yacht nascerà infatti un legame speciale. Non si tratterà di una storia d’amore, ma più verosimilmente di una schietta simpatia. Una complicità profonda supportata da un’intesa spontanea e quasi immediata.

Nelle prossime puntate, secondo quanto suggerito dalle anticpazioni relative agli episodi in onda a febbraio 2026, Raffaele intuirà che il rapporto che sta instaurando con Eleanor colma una mancanza. La donna riuscirà a dargli molte di quelle cose che Ornella sembra da tempo incapace di offrirgli. Innanzitutto ascolto. Ma anche leggerezza, cura e interesse...

Ma, si sa, le crisi di coppia sono spesso legate alla presenza di un terzo incomodo.

E per Raffaele e Ornella vale lo stesso. Con l’arrivo di Eleanor l'equilibrio dell'amata e appassionata coppia della soap tornerà quindi a vacillare. Ma fino a che punto?

Raffaele e Ornella ai ferri corti: il rapporto è di nuovo in bilico

La relazione fra Raffaele e Ornella ha una storia pluriventennale: i due si sono innamorati quasi subito, pochi mesi dopo che l'attrice Marina Giulia Cavalli è entrata nel cast della soap ambientata a Napoli per impersonare Ornella Bruni, la nuova dottoressa del San Filippo. I due personaggi stanno dunque insieme dal 2001. E formano oggi una coppia apparentemente granitica: uno dei pilastri affettivi di Palazzo Palladini. Ma in passato ci sono stati vari momenti di sbandamento.

Subito dopo il matrimonio, Raffaele si era per esempio avvicinato a Daniela, una donna fragile e bisognosa di attenzioni.

Pur non arrivando a consumare un tradimento fisico, il portiere si era lasciato coinvolgere emotivamente, deludendo Ornella. La dottoressa, sconvolta dalla vicinanza del marito a Daniela, era arrivata anche a minacciare una rottura definitiva. Accorgendosi di essere andato troppo oltre, Raffaele si era fermato, travolto dal senso di colpa.

Un’altra fase delicata della coppia è avvenuta quando Ornella attraversava un periodo di forte stress professionale. Raffaele, sentendosi trascurato, si era lasciato conquistare da un’infermiera giovane e premurosa: Viola. Anche in questo caso non ci fu tradimento, ma la moglie aveva comunque percepito un pericolo, reagendo con durezza.

Dopodiché è stata Ornella a distrarsi, nel momento in cui il suo rapporto professionale con il dottor Luca De Santis era diventato molto intenso. Nessun tradimento. Eppure l’evidente sintonia fra i due medici aveva messo Raffaele in allarme. A causa della gelosia di Raffaele, la coppia era entrata in un momento di freddezza.

Infine c'è stata la crisi dovuta all'avvicinamento di Raffaele a Carmen. Una maestra di ballo che aveva fatto vacillare il portiere con il suo carattere gioviale e il suo fascino. In quel caso, Raffaele era apparso appagato dall'attenzione di una donna più giovane. Ma si era di nuovo fermato prima di trasformare la simpatia in una storia fisica.

Un posto al sole: la pensione mancata e la distanza emotiva

La crisi più recente e più grave prima dell’arrivo di Eleanor tra Raffaele e Ornella non è però dipesa da un terzo incomodo. I problemi sono emersi quando Raffaele ha deciso di non andare in pensione, tradendo i progetti di vita condivisi con la moglie. Di fronte alla scelta del marito, Ornella si è sentita tradita e non considerata. E la distanza tra i due è cresciuta fino alla partenza dell'ex dottoressa per Barcellona.

A febbraio, secondo le anticipazioni, Ornella si scoprirà più lontana che mai da Raffaele. E capirà presto che c'entra l'arrivo della misteriosa americana: una donna con cui il portiere sembra avere grande feeling.