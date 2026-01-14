Torna in televisione venerdì 16 gennaio, dopo l'esordio della scorsa settimana che ha collezionato 2,6 milioni di telespettatori e uno share medio del 16,40%, il talent show Tali e Quali, spin-off del programma Tale e Quale Show, in onda su Rai 1. La trasmissione è giunta alla quinta edizione e per la prima volta la conduzione è passata di mano: dopo l'arrivederci di Carlo Conti, infatti, al timone del programma c'è ora Nicola Savino.

Lo show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy vedrà nuovi protagonisti tra artisti non noti, accomunati dalla somiglianza con personaggi famosi del mondo della musica: tre in tutto le puntate eliminatorie, infine il 30 gennaio è prevista la finale, a cui avranno accesso i migliori di ogni puntata.

Dalle anticipazioni di queste ore, apprendiamo che sarà presente anche Giuseppe Tanese, che vestirà i panni di Vasco Rossi [VIDEO]. Tanese è cantante e frontman della cover band di Vasco I Komandanti

Le anticipazioni della seconda puntata di Tali e Quali: c'è il sosia pugliese di Vasco Rossi

Emergono intanto le prime anticipazioni sulla seconda puntata di Tali e Quali e sugli artisti che verranno imitati: si tratta di Annalisa, Fred Bongusto, Maria Callas, Gigi D'Alessio, Rino Gaetano, Lady Gaga, I Maneskin, Vasco Rossi, Antonello Venditti e Iva Zanicchi. Ha annunciato la sua partecipazione al programma anche Giordano Concetti, conosciuto anche come Giodi Freddy, volto noto al pubblico televisivo per aver vinto il premio della Scuderia Scotti nell'edizione 2019 di Tú sí que vales.

Un'altra presenza annunciata è quella di uno degli imitatori, e nello specifico del cantante che "diventerà" Vasco Rossi: si tratta di Giuseppe Tanese, da tutti conosciuto semplicemente come Gitano, artista pugliese e frontman della cover band del rocker di Zocca che si chiama I Komandanti. La sua presenza in trasmissione è stata resa nota nelle scorse ore con un post sulle pagine social della cover band di Vasco Rossi, molto attiva in tutto il Sud Italia.

Il cantante, sempre sui social network della band, ha anche pubblicato una foto fuori dagli studi televisivi Rai dedicati alla memoria di Fabrizio Frizzi. I Komandanti sono una delle cover band di Vasco Rossi più conosciute e amate, oltre che tra le più longeve con tre lustri di attività alle spalle.

Il progetto artistico è nato proprio da un'idea di Giuseppe Tanese.

Cosa è successo nella prima puntata di Tali e Quali

La giuria è composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, con un quarto giudice a sorpresa per ogni puntata: se venerdì prossimo arriverà in trasmissione Francesco Totti, storica ex bandiera della Roma e della Nazionale italiana di calcio, nella prima puntata di venerdì 9 gennaio il giudice ospite è stato Carlo Conti, ovvero proprio colui che ha condotto le prime quattro edizioni del programma di Rai 1.

Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella sono i vocal coach della trasmissione, mentre il cast fisso è completato da Emanuela Aureli come actor coach e da Carmen Di Pietro, che veste i panni della concorrente "di fantasia" e che con le sue maldestre imitazioni sta diventando virale puntata dopo puntata.

Tornando alla gara, ci sono già i primi due finalisti, ovvero il vincitore e la seconda classificata della prima puntata del 9 gennaio: Francesco Divito e Beatrice Pezzini. Il primo, originario di Cerignola, è un soprano naturale, specializzato in musica antica e barocca, con una lunga esperienza concertistica alle spalle e addirittura un ruolo nel film Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. La seconda, laureata in canto jazz e classe 1997, è originaria della provincia di Verona ed è già stata finalista di The Voice of Italy nel 2018.

Nel corso della puntata, il giovane soprano si è cimentato nell'imitazione di Antonella Ruggiero e di un brano davvero molto complicato, come Vacanze romane, la cantante veronese ha invece interpretato un altro brano stupendo: Hero di Mariah Carey.