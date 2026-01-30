Antonella Clerici, nella puntata del 29 gennaio di È sempre mezzogiorno, ha detto: "Fatico a respirare, chiedo scusa". La conduttrice ha spiegato che si tratta di un problema con cui convive da tempo.

'Fatico a respirare': le parole di Antonella Clerici

Nel corso della trasmissione, Antonella Clerici ha raccontato di sentirsi affaticata e di avere problemi respiratori. La conduttrice ha sottolineato che la sua voce risulta meno limpida del solito e che questa condizione la preoccupa, soprattutto perché si trova spesso a dover parlare in pubblico.

Clerici ha voluto rassicurare i telespettatori, spiegando che sta affrontando la situazione con serenità e che continuerà a svolgere il suo lavoro con impegno. "Ho un problema al diaframma da tanto tempo, ogni tanto mi da fastidio e fatico a respirare, ho un dolore forte... questo è uno di quei giorni in cui pesa di più", ha detto.

Chi è Antonella Clerici

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Nata a Legnano, ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta e si è affermata grazie a programmi di successo come 'La prova del cuoco' e 'È sempre mezzogiorno'. Apprezzata per la sua spontaneità e la capacità di instaurare un rapporto empatico con il pubblico, Clerici continua a essere un volto di riferimento nel panorama televisivo nazionale.