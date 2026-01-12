Nella serata di domenica 11 gennaio, “Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo” su Canale 5 ha conquistato il primato, attirando 2.285.000 spettatori con il 18% di share. Il quiz ha superato la fiction di Rai 1, “Prima di Noi”, che ha raccolto 2.257.000 spettatori, ottenendo il 14% di share.

Ascolti in prima serata

Sul terzo gradino del podio si è posizionato “Report” su Rai 3, con 1.341.000 spettatori e il 7,6% di share. A seguire, “Le Iene” su Italia 1 hanno totalizzato 1.286.000 spettatori, equivalenti al 10,9% di share. Gli altri programmi della serata hanno registrato i seguenti risultati: “Fuori dal Coro” su Rete 4 (714.000 spettatori, 5,7%), “Il principe di Roma” su Rai 2 (625.000 spettatori, 3,3%), “Quel piccolo grande miracolo di Natale” su Tv8 (524.000 spettatori, 3%), “Entrapment” su La7 (442.000 spettatori, 2,5%) e “Che Tempo Che Fa – Best Of” sul Nove (371.000 spettatori, 3,2%).

Access prime time: duello tra Canale 5 e Rai 1

Nell'access prime time, la competizione è stata particolarmente serrata. “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha catturato l'attenzione di 5.033.000 spettatori, raggiungendo il 25,2% di share, mentre “Affari Tuoi” su Rai 1 ha ottenuto un risultato molto simile, con 5.007.000 spettatori e il 24,9% di share.