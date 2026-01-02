Su Instagram, Beatrice Arnera ha dato adito ad un duro sfogo a causa degli insulti ricevuti per via delle dichiarazioni rilasciate dal suo ex Andrea Pisani nel podcast di Gianluca Gazzoli. L'attrice sostiene che da quando il suo ex compagna l'ha accusata di averlo tradito, sui social viene costantemente presa di mira: "Nessuna donna dovrebbe aver paura di lasciare il proprio partner".

Lo sfogo di Beatrice Arnera

"Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o avere timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner", questo lo sfogo di Beatrice Arnera in alcune stories su Instagram.

L'attrice ha infatti lasciato intendere di essere stata presa di mira dagli hater da quando il suo ex compagno Andrea Pisani ha rilasciato l'intervista nel podcast di Gianluca Gazzoli: "Uno s'improvvisa psicoterapeuta, mentre il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze". La 30enne ha riferito che quando sua figlia sarà grande, la prima cosa che le insegnerà sarà quella di andare via da qualunque situazione che non ritiene giusta.

"Dovrebbe essere un diritto non subire insulti, minacce e ripercussioni sul lavoro", ha poi concluso Beatrice Arnera.

Il precedente

Oggi, Beatrice Arnera è felicemente fidanzata con Raoul Bova mentre in passato ha avuto una lunga relazione con Andrea Pisani.

Dopo aver appreso dai giornali di gossip che la compagna aveva un flirt segreto con Bova, il comico ha rilasciato una lunga intervista nel podcast di Gianluca Gazzoli in cui senza mezzi termini ha raccontato di essere stato tradito: "Quando lei mi ha lasciato mi è cascato il mondo in testa. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Io avrei lottato un po' di più".

L'opinione di alcuni utenti del web

Lo sfogo di Beatrice Arnera non è passato inosservato sui social, tanto che diversi utenti di X hanno espresso la loro opinione in merito.

"Posso dire che lei ha ragione? Anche Gazzoli poteva benissimo tagliare quella parte lì ma niente", ha detto un utente.

Un altro utente ha invece affermato: "Lei ha ragione relativamente. Gli insulti ok non vanno fatti, ma il suo Pisani nell'intervista di Gazzoli ha solo raccontato la sua versione dei fatti sulla fine della relazione". Un ulteriore utente ha sostenuto che Beatrice Arnera è un personaggio pubblico e come tale deve accettare commenti sulla sua vita privata, purché non venga offesa e insultata gratuitamente. Tra gli utenti di X c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore del comico: "Anche chi viene lasciato non è un sasso e quindi ha tutto il diritto di manifestare le proprie emozioni".