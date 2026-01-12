Le anticipazioni di Beautiful annunciano momenti sconvolgenti per i protagonisti della soap, a causa di una morte che si rivelerà non essere tale. Negli episodi in onda da lunedì 19 a sabato 24 gennaio alle 13:40 su Canale 5, la presenza in città di Sheila, creduta assassinata fino a pochi giorni prima, getterà tutti nello scompiglio. Hope e Steffy saranno profondamente scosse, e in particolare Steffy sarà tormentata dall’idea di aver tolto la vita a Sugar invece che alla storica nemica della sua famiglia. Intanto Deacon e Sheila progetteranno le loro nozze, ma la donna inizierà ad avvertire delle vertigini.

Deacon e Sheila pensano alle nozze

Deacon riporterà a casa Sheila e i due inizieranno la loro nuova vita insieme, facendo progetti per il futuro. La coppia deciderà quindi di convolare a nozze e, proprio mentre staranno organizzando il matrimonio, Sheila inizierà ad avvertire delle vertigini. Deacon, dal canto suo, insisterà affinché la fidanzata si faccia visitare in ospedale. Hope, invece, sarà sconvolta dopo essersi trovata faccia a faccia con la madre biologica di Finn, incontrata a casa di suo padre. La figlia di Brooke tornerà alla Forrester Creations profondamente confusa, dove verrà raggiunta da Ridge e Liam, ancora ignari della terribile verità.

Steffy scopre che Sheila è viva ed è disperata

Nel frattempo, Hope informerà Ridge e Liam di quanto scoperto, lasciando entrambi sconvolti. Tuttavia non saranno gli unici a rimanere increduli: la notizia arriverà anche alle orecchie di Steffy che, fino a quel momento, aveva sempre creduto di aver tolto la vita a Sheila con le proprie mani. Sarà Finn a spiegare alla moglie come sono andate realmente le cose: il giorno dell’omicidio non ha ucciso la storica nemica dei Forrester, bensì Sugar, una donna identica a Sheila in tutto e per tutto. Intanto emergerà anche il dettaglio che Deacon sostiene da giorni: si era accorto dello scambio di persona quando aveva notato dieci dita dei piedi sul corpo cremato, anziché nove come la sua amata.

Una volta scoperta la verità, Steffy sarà disperata e sconvolta, temendo per la propria incolumità e per quella dei suoi figli. La giovane Forrester avrà paura che Sheila possa tornare a tormentarla, mentre quest’ultima sarà al settimo cielo per essere sopravvissuta e per aver ripreso in mano la sua vita accanto a Deacon e al figlio biologico Finn.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Deacon e Finn hanno salvato Sheila

Nei precedenti episodi di Beautiful trasmessi su Canale 5, Deacon e Finn si sono messi alla ricerca di Sheila, trovandola imprigionata in condizioni terribili. I due sono riusciti a salvarla e a prestarle i primi soccorsi, riportandola poi a casa. Nel frattempo, Liam ha rivisto Ivy dopo molti anni e tra i due è scattato un bacio. Tuttavia l’avvicinamento tra gli ex fidanzati non è passato inosservato a Steffy, che ha assistito alla scena mentre si trovavano al ristorante, rimanendo sorpresa dal ritorno in città di sua cugina.