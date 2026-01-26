Le anticipazioni di Beautiful annunciano un malessere destinato a far crescere la preoccupazione per una delle protagoniste. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a sabato 7 febbraio alle 13:40 su Canale 5, Hope continuerà a soffrire di forti mal di testa, mentre Finn prenderà una decisione clamorosa, rifiutando di partecipare alle nozze di Sheila. Ci sarà spazio anche per le vicende di Steffy, ancora sconvolta dopo aver scoperto che Sheila è viva e non è deceduta come credeva.

I mal di testa di Hope e le tensioni familiari

Hope apparirà sempre più provata: i mal di testa che la tormenteranno coincideranno con un periodo emotivamente complesso, segnato dal caos che verrà generato dal matrimonio imminente tra Deacon e Sheila.

La giovane Logan osserverà con crescente preoccupazione l’influenza che Sheila continuerà ad avere sulle persone attorno a lei, in particolare su Finn, e temerà che la situazione possa degenerare ulteriormente. Nel frattempo, le famiglie coinvolte reagiranno in modo contrastante ai piani nuziali della madre biologica del medico, alimentando un clima di tensione che non farà che peggiorare lo stato d’animo di Hope, già messa alla prova dagli eventi recenti.

Finn rifiuta di andare alle nozze di Sheila

Il punto di rottura arriverà quando Sheila si presenterà in ospedale senza preavviso per vedere Finn. Il medico, sorpreso e infastidito, le chiederà di non ripetere più un gesto simile. Sheila, però, tenterà di manipolarlo ricordandogli le parole d’affetto che lui le aveva rivolto quando aveva scoperto che era ancora viva, insinuando che il suo attuale distacco sarà colpa di Steffy.

Nonostante la pressione emotiva, Finn resterà fermo: non parteciperà al matrimonio della madre biologica. Una scelta che segnerà un confine netto e che rischierà di innescare nuove tensioni, soprattutto ora che Sheila sembrerà determinata a riconquistare un ruolo nella sua vita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Deacon e Sheila hanno deciso di sposarsi

Nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Deacon ha trovato Sheila viva, accogliendola a casa sua. La coppia, pertanto, ha trascorso momenti di serenità progettando le imminenti nozze, finché lei ha avvertito improvvise vertigini e lui ha insistito per un controllo in ospedale. Intanto Hope è rimasta scossa dopo aver visto Sheila da suo padre e, ancora confusa, ha informato Ridge e Liam, increduli.

Steffy ha appreso da Finn che la donna uccisa non era Sheila ma Sugar, rimanendo terrorizzata all’idea che la sua famiglia possa essere di nuovo in pericolo, mentre Sheila ha reagito con entusiasmo alla nuova situazione.