Nella puntata di Beautiful che andrà in onda il 31 gennaio 2026 Luna scoprirà di non essere incinta. E tale notizia riempirà di letizia il cuore della giovane Nozawa.

Convinta di potersi finalmente emancipare da tutte le angosce e le ombre passate, Luna si precipiterà da RJ Forrester per confermargli la propria intenzione di ripartire da zero. Nel frattempo, Brooke affronterà Poppy con spirito polemico. Dopo aver rimproverato Zende, la moglie di Ridge Forrester inviterà Poppy a cambiare atteggiamento e a comportarsi da adulta responsabile. Secondo Brooke, è arrivato che il tempo che la zia di Finn valuti con coscienza tutti i rischi legati all’uso di certe sostanze.

Ma mentre in Italia il pubblico assiste alla riconciliazione fra Luna e RJ, negli Stati Uniti la figlia di Poppy si muove già come un personaggio completamente differente. Da tempo sulla CBS, Luna non è più la stagista dolce e confusa che ha tradito suo malgrado il figlio di Ridge e Brooke. Gli autori della soap hanno infatti deciso di trasformarla in una pericolosa e ambigua dark lady. Una giovane manipolatrice, ossessiva e pronta a tutto.

Gli spoiler statunitensi raccontano di fatti di una Luna ossessionata dagli Spencer, e da Bill in particolare, e pronta a usare il proprio corpo, ogni tipo di inganno e di travestimento pur di ottenere ciò che vuole. A condurla verso questa nuova natura da villain sarà l’influenza di Sheila.

Beautiful, Luna ossessionata dagli Spencer: il test di gravidanza per "incastrare" Will

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 il pubblico italiano vedrà RJ perdonare la sua ex e convincersi che la bella stagista sia stata davvero l'ignara vittima delle mentine drogate di Poppy. E Luna prometterà al giovane Forrester di essere sincera e sempre fedele. Per rassicurarlo affermerà di non volergli nascondere più nulla. E, almeno per qualche settimana, la coppia sembrerà stabile, con Zende relegato ai margini, anche se ancora tormentato da ciò che è successo.

Presto, però, RJ si accorgerà che Luna è cambiata: l'affascinante stagista di cui si è innamorato gli apparirà d'improvviso come una donna inquieta e sempre più ambiziosa e ossessionata dal successo.

E quando Luna comincerà a mentirgli di nuovo, RJ si sentirà costretto a lasciarla.

La situazione degenererà quando Bill Spencer sarà portato a credere che Luna possa essere sua figlia biologica. Illudendosi di poter essere figlia di Dollar Bill, la giovane si avvicinerà sempre di più agli Spencer. Finché lo stesso Bill non scoprirà che proprio Luna ha falsificato i test del DNA per assicurarsi uno stile di vita agiato. Una volta rivelato che Bill non è suo padre, il comportamento della figlia di Poppy diventerà sempre più patologico e pericoloso.

Non potendo aver Bill come padre, proverà a sedurre il potente editore. Ma il suo tentativo di trasformare il legame di sangue in una relazione romantica fallirà.

A quel punto, Luna arriverà a drogare e sedurre il figlio di Bill, Will Spencer, dichiarandosi poi incinta. In pratica, rimetterà in scena ciò che è già accaduto con Zende, ma mutando il proprio ruolo da vittima a carnefice.

Riepilogo delle ultime puntate

Le puntate di Beautiful andate in onda nell'ultima settimana di gennaio 2026 si sono concentrate sullo scioccante ritorno in scena di Sheila, dopo che tutti (o quasi) l'avevano creduta morta. Fra le conseguenze dirette di questo ritorno si è sviluppata una nuova crisi tra Finn e Steffy, : la figlia di Ridge e Taylor ha dato a suo marito un aut aut. Parallelamente, Luna si è riavvicinata ad RJ. Il giovane Forrester l'ha perdonata, ma lei ha avuto paura di essere incinta.

Dopo aver passato la famosa notte a letto con Zende, la giovane stagista si è lasciata prendere dallo sconforto, immaginando di essere incinta dell'uomo che non ama davvero. Per questo si è sottoposta con molta ansia a un test di gravidanza.

Intanto Brooke ha affrontato Zende, accusandolo di aver tradito RJ e tutta la famiglia. Zende ha ammesso le proprie colpe, pur ribadendo di non aver mai provato a pugnalare il cugino alle spalle.