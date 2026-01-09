Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano l'angoscia crescente di Steffy Forrester: la giovane CEO della casa di moda vuole proteggere sua madre Taylor da un rapporto pericoloso.

Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nella prima settimana di gennaio 2026 sulla CBS, Steffy ammetterà di essere molto preoccupata. A metterla in crisi sarà l'atteggiamento di sua madre Taylor, la quale sembra fidarsi troppo di alcuni personaggi ambigui. La psichiatra ammetterà, di fronte alla figlia, di aver trovato in Deacon un referente stimolante e affascinante.

La paura di Steffy è che sua madre si stia innamorando dell'ex di Brooke Logan. E Taylor confermerà di provare una certa simpatia per l'uomo a cui si è avvicinata inizialmente come terapeuta e poi come amica. Anche Deacon Sharpe dirà di pensare spesso a Taylor, anche se vorrà confermare a suo figlio Deke di essere ancora innamorato di sua moglie Sheila e di non avere intenzione di tradirla.

Sia Deke che Steffy sembrano ancora spaventati da ciò che potrebbe fare Sheila Carter. La donna che tutti o quasi avevano creduto morta e che è tornata con l'ennesimo colpo di scena a inquietare con la sua presenza la famiglia Forrester.

Il personaggio più scosso dal ritorno di Sheila è ovviamente Steffy. Come già accaduto in passato, anche stavolta la villain di Beautiful, dopo aver inscenato la propria morte per sfuggire alla legge e continuare ad agire nell'ombra ed essere poi tornata dichiarandosi pronta a cambiare vita e a rinnegare il proprio passato, sembra animata da terribili intenzioni.

Taylor soggiogata da Sheila: le anticipazioni americane di Beautiful

Steffy non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia. Teme Sheila. Affermerà infatti di credere che la sua nemica storica possa mai redimersi. E, ora, la giovane sembra preoccupata soprattutto per sua madre. Vuole dunque proteggere Taylor, che nelle puntate americane apparità pericolosamente vicina a Sheila. A terrorizzare Steffy è l’idea che Sheila Carter possa prendere di mira Taylor come sua prossima vittima.

Nella puntata andata in onda l'8 gennaio sulla CBS, Steffy ha rimprovererà la genitrice, pregandola di non legarsi a Deacon. E, per spingerla a non imbarcarsi in una relazione con il padre di Hope, le ricorderà che una terapeuta non dovrebbe mai frequentare i propri pazienti.

E che il paziente in questione è il marito di Sheila!

Con il suo ritorno a sorpresa, l'ex infermiera è riuscita a far credere a molti personaggi di essere cambiata e di aver intrapreso un percorso di redenzione. Steffy, però, non è disposta a dargli una seconda possibilità. La figlia di Ridge è infatti persuasa che la Carter stia solo fingendo e che dietro la sua apparente calma si nasconda una nuova pericolosa insidia per la sua famiglia. Le sue preoccupazioni cresceranno quando si accorgerà che Sheila sta tentando di avvicinarsi a sua madre Taylor, con atteggiamenti sempre più ambigui e opachi.

A rendere la situazione ancora più delicata è la natura empatica di Taylor. La psichiatra, da sempre incline a vedere il lato migliore delle persone, sembrerà di fatti disposta a concedere a Sheila fiducia.

Un atteggiamento che, agli occhi di Steffy, rappresenta non solo un errore di valutazione ma un rischio concreto. La giovane teme insomma che la madre possa cadere in qualche trappola emotiva tesa della Carter.

Riassunto delle ultime puntate della soap

Anche nelle puntate mandate in onda su Canale 5 in questa prima settimana di gennaio 2026, la grande protagonista è Sheila. Il pubblico di Canale 5 ha infatti capito che Sheila non è morta. E Deacon, che aveva sempre sospettato che la sua scomparsa fosse una messinscena, è riuscito a salvarla, insieme a Finn. L'ex infermiera ha spiegato al figlio e al partner di essere stata rapita da Sugar. E di come la donna l'abbia sostituita per far ricadere su di lei la colpa dell'aggressione a Steffy

Un racconto così sconvolgente da apparire quasi incredibile.

Sheila ha aggiunto poi di essere preoccupata per Steffy e i bambini, dato che la cattivissima Sugar potrebbe ancora colpire.

Dall'altro lato, Steffy sta vivendo giorni di grande tensione. La giovane ha confidato al padre di essere preoccupata per Finn. Teme infatti che suo marito possa lasciarsi condizionare da Deacon e dai sentimenti contrastanti che prova per la madre biologica, ovvero la pericolosissima Sheila.