Negli episodi di Beautiful in onda dal 12 al 17 gennaio, Hope scoprirà con grande stupore che Sheila è viva e manifesterà a Finnegan tutta la sua preoccupazione per la reazione che potrebbe avere Steffy. Deacon rimarrà fermo sulle sue posizioni e sarà certo che la sua amata non è più un pericolo come un tempo, al punto che chiederà all'anziana Carter di diventare sua moglie.

Hope è grata per la fiducia che viene riposta nella sua linea di moda

Finnegan non si sarà ancora capacitato di come Sheila sia ancora viva e le mostrerà tutta la sua gioia, facendole presente che in passato lo ha fatto soffrire parecchio ma che l'affetto nei suoi confronti è immutato.

Nel frattempo alla Forrester Creations, Hope mostrerà tutta la sua contentezza per la fiducia che gli altri hanno riposto nella sua linea di moda. Nonostante, nell'ultimo periodo, non siano mancati momenti di difficoltà. Steffy entrerà in ufficio e non mancherà di esprimere un certo nervosismo.

In seguito Logan farà visita al padre al Giardino e, con grande stupore, verrà a conoscenza del fatto che Sheila non è morta e non sarà felice come Sharpe. Quest'ultimo a più riprese le spiegherà che Carter non è più un pericolo. Anche Finnegan le dirà che l'anziana Carter non ha attentato alla vita della moglie. Le parole dei due uomini non faranno però cambiare idea a Hope.

Finnegan spera che Sheila possa far parte della vita della sua famiglia

Steffy e Carter non sanno che Sheila è ancora in vita e discuteranno di questioni lavorative nella sede della Forrester. Più tardi Liam li raggiungerà e chiederà alla donna se ha avuto notizie di Finnegan, ma lei risponderà di essere preoccupata che Deacon possa influenzarlo con le sue teorie assurde. La figlia di Ridge ringrazierà Spencer per i momenti trascorsi insieme ultimamente, che le hanno dato maggiore serenità.

Nel frattempo Sheila e Deacon saranno felici insieme, al punto che Sharpe le chiederà di essere sua moglie. In tutto questo, Hope si confronterà con Finnegan e gli dirà espressamente che Steffy non condividerà assolutamente la sua felicità per il ritorno dell'anziana Carter.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Sheila è stata rinvenuta ancora in vita da Finnegan e Deacon in un edificio abbandonato. I due uomini le hanno prestato immediato soccorso. Steffy, invece, si è allarmata in quanto il marito non ha risposto alle sue chiamate e ha temuto che si facesse condizionare dalle teorie di Sharpe. La giovane Forrester ha potuto comunque contare su Liam, il quale ne ha approfittato per stare vicino alla sua ex moglie.