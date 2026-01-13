Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 19 al 24 gennaio svelano che Finn rivelerà alla moglie che la madre biologica è ancora viva. Syteffy sarà sconvolta nell'apprendere di non aver ucciso Sheila ma Sugar, identica alla suocera in tutto e per tutte eccetto che per le nove dita dei piedi.

Ridge e Liam scoprono che Sheila è viva

Deacon è felice di aver portato a casa Sheila. I due cominceranno subito a progettare il loro futuro insieme pensando alle imminenti nozze. Improvvisamente, però Sheila avrà dei giramenti di testa e Sharp, preoccupato per le sue condizioni di salute, la porterà in ospedale per un controllo.

Sconvolta per aver visto Sheila viva in casa del padre, Hope deciderà di rivelare la verità su quanto scoperto a Ridge e Liam. Questi ultimi non riusciranno a crederle anzi Ridge la rimprovererà per non aver spinto il padre ad abbandonare le ricerche di Sheila. Hope racconterà di Sugar e del suo passato con le relative operazioni per diventare identica a Sheila.

Li ha una crisi isterica

Intanto, Finn rientrato a casa racconterà tutto a Steffy. Dopo aver raccontato di Sugar e dell'unica differenza con la madre relativa al numero di dita dei piedi, Finn non nasconderà la sua gioia per aver saputo che sua moglie non è l'assassina della madre. Steffy invece sarà completamente sconvolta, poiché terrorizzata dal sapere che la donna è ancora viva e potrebbe fare del male a lei e alla sua famiglia.

Anche Li scoprirà che Sheila è ancora viva. La dottoressa giungerà a visitare una paziente e quando si renderà conto che ha nove dita dei piedi, Sheila scoprirà il suo volto svelandole di essere viva grazie alle cure amorevoli di Finn. Li avrà una crisi isterica, mentre Sheila sarà soddisfatta nel vedere questa reazione. Infatti, quando rientrerà a casa, la donna racconterà divertita a Deacon quanto accaduto con la madre adottiva di Finn.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Deacon ha insistito nel cercare Sheila convinto che la donna fosse ancora viva. E in effetti con l'aiuto di Finn, il ristoratore ha trovato la donna in un magazzino abbandonato in fin di vita. Il medico ha aiutato la madre a riprendersi e ha finalmente avuto la possibilità di spiegare il piano diabolico di Sugar intenzionata ad uccidere Steffy per far ricadere la colpa su di lei.