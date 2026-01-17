Negli episodi di Beautiful in onda dal 19 al 24 gennaio, Steffy apprenderà da Finnegan che Sheila è ancora viva e si mostrerà preoccupata per se stessa e per i figli. Il medico rassicurerà a più riprese la ragazza, la quale però non cambierà idea.

Li, invece, sfogherà tutta la frustrazione verso l'anziana Carter non appena la vedrà arrivare in ospedale.

Ridge e Liam sono sconvolti dalla notizia che Sheila è viva

Sheila e Deacon si mostreranno felici insieme e porteranno avanti i preparativi per le loro nozze [VIDEO]. La donna però si sentirà male e Sharpe la esorterà a recarsi in ospedale per un controllo.

Intanto Hope rivelerà a Ridge e Liam che Sheila è viva e che Sugar ha ingannato tutti quanti, compreso lei. I due uomini saranno sconvolti dalle ultime rivelazioni e comprenderanno che i problemi non tarderanno ad arrivare.

Nel frattempo Finnegan confesserà a Steffy che la rossa non è morta e che la persona a cui ha tolto la vita in realtà era Sugar. Il medico spiegherà che Deacon è stato il primo ad accorgersi che qualcosa non andasse, quando ha notato che la persona cremata aveva tutte le dita dei piedi. La giovane Forrester faticherà a credere alle parole del marito, il quale però confermerà ogni cosa.

Sheila è contenta di avere visto Li turbata

Sheila giungerà in ospedale e sarà accolta da Li, alla quale spiegherà di essere stata salvata da Finnegan.

La dottoressa Nozawa scaglierà tutta la frustrazione verso l'anziana Carter, che in seguito al Giardino racconterà a Deacon di avere provato soddisfazione nel vederla tanto turbata.

Nel frattempo Steffy si mostrerà preoccupata all'idea che Sheila sia ancora in vita ed il marito sarà dispiaciuto dalle sue affermazioni. La figlia di Ridge però esternerà le proprie paure per se stessa, per i figli ed in generale per quello che potrà accadere in futuro. Le parole di conforto di Finnegan non faranno cambiare idea alla ragazza.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Hope è rimasta scioccata non appena ha scoperto che Sheila è stata salvata da Deacon e Finnegan.

Il medico ha promesso a Logan che presto avrebbe detto alla moglie che Sheila è ancora viva, consapevole che non ne sarebbe stata felice.

Sharpe, invece, in un momento di felicità ha chiesto all'anziana Carter di diventare sua moglie.