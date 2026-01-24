Negli episodi di Beautiful in onda dal 26 al 31 gennaio, Steffy incontrerà Sheila e la inviterà espressamente a mantenersi distante dalla sua famiglia. Inoltre Luna farà il test di gravidanza e quando scoprirà di non essere incinta, deciderà di comune accordo con RJ di riprendere la relazione.

Hope, invece, sarà scioccata di fronte alla proposta di Deacon di essere la sua damigella di nozze.

Brooke incolpa Zende di avere approfittato di Luna

Finnegan non tollererà il comportamento di Steffy, che si è mostrata poco felice di sapere che Sheila non è morta.

Il medico considererà la madre come una eroina per avere affrontato da sola Sugar, ma la moglie non sarà dello stesso parere ed arriverà ad imporgli una scelta: la sua famiglia o lei. Inoltre Liam si confronterà con Sharpe per comprendere le ragioni che lo hanno portato a difendere l'anziana Carter e l'uomo risponderà che la donna è cambiata e non è più un problema come un tempo.

Nel frattempo Brooke scaglierà la sua ira nei confronti di Zende e lo incolperà di avere approfittato delle debolezze di Luna per passare una notte con lei. Logan senior vorrà che il ragazzo vada via dall'azienda, ma lo stilista si difenderà dicendo di non avere capito che Nozawa fosse sotto effetto di stupefacenti. In tutto questo, RJ inviterà Brooke a non intromettersi nelle sue questioni private e dirà che è in grado di risolvere i problemi da solo.

Finnegan vuole avere un rapporto con Sheila

Steffy riferirà a Sheila che Finnegan ha deciso di rimanere al fianco della sua famiglia [VIDEO] e le intimerà di stare lontano. La giovane Forrester risulterà essere molto scossa per quanto successo e non avrà la forza per andare a lavorare. Intanto Liam sarà preoccupato all'idea che la rossa possa creare qualche problema ai suoi familiari e si scontrerà con Finnegan, il quale non se la sentirà di rinunciare del tutto ad avere un rapporto con la sua madre biologica.

Nel frattempo Hope sarà scioccata di fronte alla richiesta di Deacon di essere la sua damigella nelle nozze con l'anziana Carter. In tutto questo, Luna scoprirà di non essere incinta e deciderà insieme ad RJ di proseguire la relazione, mentre Brooke esorterà Poppy a non assumere più sostanze allucinogene.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Steffy è rimasta sconvolta dalla notizia che Sheila sia ancora viva. Finnegan si è mostrato deluso dalla reazione della moglie, poiché ha sperato che potesse essere contenta di non avere ucciso sua madre. La giovane Forrester non ha dimenticato tutto il male che la rossa ha fatto in passato.

Sheila, invece, ha cominciato a provocare Li e le ha annunciato l'intenzione di convolare a nozze con Deacon.