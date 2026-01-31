Negli episodi di Beautiful in onda dal 2 al 7 febbraio, Hope confiderà a Finnegan i problemi avuti con Liam e Thomas e manifesterà la volontà di fare da damigella al matrimonio di Deacon e Sheila. Intanto Steffy avrà paura della cattiva influenza che Logan jr può avere sul marito.

La famiglia Forrester, invece, rimarrà di sasso per l'annuncio di Sharpe [VIDEO] di voler sposare la dark lady.

Deacon spera di avere Hope e Finnegan al suo fianco il giorno delle nozze

Deacon presserà Hope affinché accetti di essere la sua damigella alle nozze e le chiederà nello stesso tempo di convincere Finnegan ad essere suo testimone.

La giovane Logan però non risponderà al padre e si confronterà con Steffy, la quale sarà determinata nel non consentire al marito di avere rapporti con Sheila.

Nel frattempo l'anziana Carter si recherà in ospedale per una visita ed incontrerà a sorpresa il figlio, che però le farà presente di non andare da lui senza preavviso. Sheila gli ricorderà le parole d'amore che le ha detto quando ha scoperto che era ancora viva. In tutto questo, Sharpe confiderà di avere al suo fianco il giorno del matrimonio sia Finnegan che Hope, mentre la dark lady sarà cosciente delle ostilità esistenti.

Finnegan cura i mal di testa di Hope

Liam concorderà con Steffy riguardo la pericolosità di Sheila. Intanto la giovane Forrester comprenderà la sofferenza di Finnegan, ma non avrà intenzione di cambiare idea temendo l'influenza negativa che Hope potrà avere sul marito.

Nel frattempo Finnegan curerà i mal di testa di Hope e tra i due si creerà una sintonia particolare. La ragazza racconterà al medico del divorzio da Liam, della fine della storia con Thomas e di credere che Sheila sia davvero cambiata, al punto da avere accettato di fare da damigella a Deacon. Quest'ultimo intanto annuncerà ufficialmente di volersi sposare con l'anziana Carter, mentre Finnegan per amore della moglie non andrà alle nozze.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Brooke ha criticato Zende per quanto fatto a Luna. RJ però non ha gradito l'intervento della madre e l'ha invitata a non intromettersi nelle sue questioni personali. Inoltre Nozawa jr ha fatto un test di gravidanza in quanto temeva di essere incinta.

Steffy, invece, ha detto espressamente a Sheila di mantenersi distante da Finnegan, mentre Liam ha esortato Deacon a fare scelte meno rischiose per tutta la famiglia.