Le trame delle puntate di Beautiful in programma da 5 al 10 gennaio su Canale 5 raccontano che Finn (Tanner Novlan) e Deacon Sharpe porteranno Sheila a casa dopo averla trovata in condizioni serie all'interno di un edificio abbandonato. Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), invece, rimarrà scossa dopo aver visto un bacio tra Liam Spencer e Ivy, appena tornata a Los Angeles.

Finn e Deacon trovano Sheila

Finn e Deacon troveranno Sheila semi incosciente in un magazzino abbandonato. L'ex detenuto apparirà soddisfatto di aver avuto ragione a credere che la donna non fosse morta dopo aver notato le dieci dita sul piede della sua sosia.

Steffy, intanto, sarà preoccupata per la mancanza di notizie da parte del marito. La donna spiegherà a Ridge di temere che Finn si stia facendo condizionare da Deacon, il quale sostiene che Sheila sia ancora viva. Lo stilista penserà che il genero sia troppo duro per farsi influenzare dal padre di Hope. Steffy, a questo punto, informerà il genitore di avvertire ancora la presenza della suocera nella sua vita. Ridge ribadirà alla figlia che la criminale è deceduta.

Steffy vede un bacio tra Liam e Ivy

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ivy sarà felice di rivedere Liam dopo il suo ritorno a Los Angeles. Steffy rimarrà stupita dopo aver visto il bacio tra la donna e il suo ex marito. Ivy dichiarerà di essere tornata per vedere una persona molto speciale.

Steffy crederà che la donna stia parlando di Liam anche se in realtà è tornata per sincerarsi delle condizioni di Eric. Ivy ribadirà alla stilista che non dovrebbe interessarle la vita amorosa del suo ex marito poiché sposata con Finn.

Successivamente Finn e Deacon vorranno portare Sheila in clinica per sottoporla ad alcune indagini mediche. La donna si opporrà con tutte le forze, assicurando loro che si riprenderà molto velocemente a casa. La criminale racconterà cosa l'è accaduto incalzata dalle domande di Finn e Deacon. Quest'ultimo assisterà alla criminale nel suo appartamento davanti al dottore ancora incredulo. Sheila riterrà che Sugar sia una minaccia per Steffy ed i bambini ma Finn la rassicurerà, dicendole che è morta.

Deacon e Finn sono apparsi sicuri che Sheila non fosse morta

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Deacon e Finn sono apparsi tormentati dall'idea che Sheila fosse ancora viva e per questo hanno iniziato a cercarla seguendo le indicazioni di un senzatetto che ha udito una persona urlare all'interno di un edificio abbandonato. I due uomini si sono introdotti nello stabile dove hanno sentito un forte odore di decomposizione.