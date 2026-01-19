Le anticipazioni di Beautiful per la settimana da lunedì 26 a sabato 31 gennaio preannunciano una serie di eventi sconvolgenti destinati a cambiare gli equilibri tra i Forrester. Nelle puntate in onda alle 13:40 su Canale 5, il ritorno inaspettato di Sheila Carter, creduta morta, getterà tutti nel panico: la donna riapparirà viva, rivelando una verità scioccante sulla sua presunta scomparsa. Parallelamente, esploderanno tensioni familiari, accuse e paure che coinvolgeranno Brooke, Zende, Liam, Finn e Steffy, mentre Luna vivrà un momento di forte incertezza personale, temendo di essere incinta.

Il ritorno di Sheila sconvolge Steffy

La settimana sarà dominata dal clamoroso ritorno di Sheila Carter. Creduta morta dopo essere stata uccisa da Steffy, Sheila riapparirà viva e rivelerà che la donna eliminata non era lei, bensì Sugar, un’ex guardia carceraria che, dopo un intervento di chirurgia plastica, aveva assunto le sue sembianze per vendicarsi. La notizia getterà Steffy nello shock più totale, al punto da spingerla a non presentarsi al lavoro. Liam, preoccupato per la sicurezza della famiglia, temerà che Sheila possa perdere il controllo da un momento all’altro e si scontrerà con Finn, deciso invece a far accettare alla moglie la presenza della madre biologica. Steffy resterà irremovibile: Sheila non entrerà mai nella loro vita.

Brooke accusa Zende, mentre Luna teme di essere incinta

Nel frattempo, Brooke affronterà Zende per la notte trascorsa con Luna, che era sotto l’effetto di droghe assunte inconsapevolmente. Brooke lo accuserà di aver tradito la famiglia e pretenderà che lasci la Forrester Creations. Zende, in lacrime, ammetterà la sua responsabilità, pur giurando di non aver mai saputo che la ragazza fosse alterata. A Il Giardino, Liam discuterà animatamente con Deacon, incapace di comprendere come possa continuare a difendere Sheila nonostante il suo passato criminale e il pericolo che rappresenta per Finn e Steffy. Più tardi, Luna confiderà a Poppy il timore di essere incinta e, terrorizzata, farà un test chiedendo alla madre di leggerne il risultato.

Le anticipazioni chiariscono che Luna non sarà realmente incinta e che correrà da R.J.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Deacon e Finn hanno salvato Sheila

Nelle precedenti puntate di Beautiful, trasmesse su Canale 5, Deacon e Finn sono riusciti a trovare Sheila ancora viva e l’hanno portata a casa. Nel frattempo, anche Hope ha scoperto che la storica nemica della sua famiglia non è morta: quando se l’è trovata davanti, lo shock è stato tale da farla svenire. Intanto, Steffy è stata felice di essersi liberata per sempre della madre biologica di Finn, ignara del segreto taciutole dal consorte.