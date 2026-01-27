Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 2 al 7 febbraio svelano che Liam si schiererà dalla parte di Steffy, la quale proibirà al marito di frequentare Sheila. Hope invece crederà al cambiamento della Carter e sosterrà la scelta del padre di sposarla.

Deacon vuole la figlia e Finn al matrimonio

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda da lunedì 2 a sabato 7 febbraio prendono il via dalla richiesta che Deacon farà a Hope di fare da damigella al suo matrimonio con Sheila e di convincere Finn a fare da testimone, ma la Logan non darà una riposta chiara al padre il quale sottolineerà l'importanza di avere i figli alle nozze.

Dopo una visita di controllo, Sheila andrà a trovare Finn, ma lui si mostrerà freddo intimandole di non presentarsi più senza preavviso. Sheila attribuirà il suo comportamento all'influenza di Steffy. Intanto Liam affronterà Deacon, ma vedendolo convinto delle sue scelte cercherà Hope anche se poi finirà per parlare con Steffy. Lei lo rassicurerà raccontandole che Finn, dopo la richiesta di scegliere tra la moglie e la madre, ha scelto di stare con la sua famiglia.

Tra Finn e Hope si crea un momento di intimità

Hope nel frattempo incontrerà Finn riferendogli al richiesta del padre circa la loro presenza al matrimonio e vedendo il medico tentennare lo inviterà a prendere una decisione chiara. Mentre Deacon sognerà un matrimonio circondato dai suoi affetti, Sheila avrà paura che alla fine si creino tensioni.

Hope avrà continui mal di testa e Finn attribuirà il suo malessere al divorzio e alla rottura con Thomas che ormai si trova lontano con Douglas. Finn la incoraggerà a dimenticare il passato e ad andare avanti perché merita di meglio. In ospedale, Finn allevierà il malessere di Hope con un massaggio e tra loro due si creerà un momento di forte intimità durante il quale Logan si confiderà con il medico.

Steffy chiederà a Brooke di impedire a Hope di appoggiare il padre. Hope, invece, determinata a stare dalla parte del padre, crederà nel cambiamento profondo di Sheila e deciderà di partecipare al matrimonio mentre Finn rifiuterà di essere il testimone.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy ha dato un ultimatum al marito chiedendogli di scegliere tra lei e sua madre, dopo aver scoperto che Sheila è ancora viva.

Finn è sembrato determinato a dare retta alla moglie. Nel frattempo, Deacon e Sheila hanno deciso di progettare il loro matrimonio rendendo pubblica la loro unione. Deacon ha proposto alla figlia di fare da damigella alle nozze.