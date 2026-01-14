Le trame delle puntate americane di Beautiful in onda a breve su Canale 5 raccontano che Bill scoprirà che Luna è sua figlia biologica dopo aver effettuato il test di paternità. La novità giungerà a Katie Logan, la quale apparirà molto scettica. La donna crederà che Poppy stia ingannando l'ex marito con la complicità della figlia Luna.

Bill scopre di essere il papà di Luna

Bill sarà tormentato dal pensiero che Luna possa essere sua figlia dopo averla conosciuta alla Forrester Creations come stagista. Il magnate crederà che Poppy non sia stata del tutto sincera con lui.

La donna, messa con le spalle al muro, ammetterà a Bill che ci sono delle possibilità che possa essere il papà di Luna. I due, a questo punto, decideranno di eseguire un test di paternità grazie all'aiuto di Li. La dottoressa accetterà la richiesta di Poppy, anche se crederà che stia facendo tutto per interesse personale. Ben presto Bill scoprirà di essere il vero padre di Luna e per questo inviterà madre e figlia a vivere tutti e tre a sotto lo stesso tetto.

Katie crede che Poppy non sia sincera con Bill

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Katie apparirà molto scettica e infastidita per la famiglia ritrovata dall'ex marito. La donna crederà che Poppy non sia sincera con Bill.

Katie inizierà a fare delle indagini per poi recarsi dal magnate per informarlo delle reali intenzioni della sua nuova fidanzata. La donna crederà che Poppy stia ingannando l'ex marito in quanto desiderosa di avere al suo fianco un uomo potente, bello e ricco. Per questo motivo nasceranno delle tensioni tra Katie e la nuova famiglia di Bill.

Hope ha scoperto che Sheila è viva

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Finn è apparso stravolto dal fatto che Sheila si ancora viva dopo averla trovata malconcia in un magazzino abbandonato insieme a Deacon. Quest'ultimo ha da sempre sostenuto che la criminale non fosse mai morta. Intanto, Hope ha ringraziato Ridge e Carter per la fiducia dimostrata al suo team di lavoro nonostante la partenza di Thomas per la Francia.

La discussione ha visto l'arrivo di Steffy, che ha sfogato tutto il suo malessere dopo la disavventura subita. La stilista è apparsa arrabbiata con Deacon, che ha continuato a ribadire che Sheila fosse ancora viva. La donna ha dimostrato di essere ancora all'oscuro del ritrovamento della suocera.

Hope, intanto, ha scoperto che Sheila è viva. Deacon ha provato a convincere la donna che la criminale è profondamente cambiata dopo i problemi subiti. Finn ha parlato di un vero miracolo mentre l'ex detenuto ha ribadito di aver avuto sempre ragione nel credere che la sua amata fosse viva.