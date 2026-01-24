Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dalle 13:40 dal 26 al 31 gennaio, sono pronte a sconvolgere il pubblico con il clamoroso ritorno di Sheila Carter, creduta morta ma in realtà ancora viva. La scoperta che la vera vittima era Sugar, una donna che aveva assunto le sue sembianze grazie alla chirurgia plastica, getta la famiglia Forrester nello scompiglio. Finn, certo della redenzione della madre biologica, si schiera dalla sua parte e la considera addirittura un’eroina, provocando la furia di Ridge e la disperazione di Steffy. Il clima in casa Forrester si fa esplosivo, mentre altrove Luna è terrorizzata dall’idea di essere incinta dopo la notte passata inconsapevolmente con Zende.

Brooke affronta il giovane per il suo comportamento e chiede che lasci la Forrester Creations. Nel frattempo, Deacon annuncia a Hope il fidanzamento con Sheila, lasciando la figlia attonita e sempre più preoccupata.

Il ritorno di Sheila scuote i Forrester: Finn la difende, Steffy lancia un ultimatum

Sheila Carter riappare davanti ai Forrester, svelando la tragica verità: la donna che Steffy ha ucciso non era lei, ma Sugar, un’ex guardia carceraria trasformata per vendetta. Grazie a una serie di indizi e alle rivelazioni di Lauren Fenmore, Deacon riesce a ricostruire il puzzle e a dimostrare che Sheila è viva. Se per Finn questa scoperta rappresenta un nuovo inizio, tanto da vederla come una sorta di salvatrice che ha protetto la sua famiglia, per Steffy la situazione è insostenibile.

La giovane Forrester, ormai esasperata dalla presenza ingombrante della suocera, impone a Finn una scelta definitiva: o lei, o Sheila. A peggiorare la tensione è la reazione di Ridge, che non accetta la posizione assunta dal figlio di Steffy e teme per la sicurezza della famiglia. Sheila, intanto, si sente giudicata da tutti tranne che da Deacon, che decide di ufficializzare la loro unione chiedendo a Hope di essere la sua damigella, lasciando la ragazza senza parole.

Luna teme di essere incinta, Brooke affronta Zende: nuovi drammi alla Forrester Creations

Mentre la famiglia Forrester è in subbuglio per il ritorno di Sheila, un’altra tempesta si abbatte sulla Forrester Creations. Luna, ancora sconvolta dalla notte passata con Zende sotto l’effetto di farmaci che le hanno alterato la percezione, teme di essere incinta.

In preda al panico, si confida con la madre Poppy e si sottopone a un test di gravidanza, affidando a lei la lettura del risultato. La tensione esplode anche tra R.J. e Brooke: il ragazzo rimprovera la madre per aver affrontato Zende, deciso a gestire da solo le conseguenze del segreto che lo tormenta. Nel frattempo, Brooke intima a Zende di lasciare la casa di moda, accusandolo di aver tradito la fiducia della famiglia. Luna, dopo aver scoperto di non essere incinta, corre da R.J. per rassicurarlo e i due, commossi, promettono di ripartire insieme, lasciando alle spalle la brutta esperienza.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nell’ultimo appuntamento di Beautiful, Steffy è rimasta sconvolta dalla rivelazione che la donna che ha ucciso non era Sheila, ma Sugar, una vecchia nemica della Carter.

Finn, convinto che la notizia avrebbe sollevato la moglie dal senso di colpa, si è invece trovato davanti una Steffy sempre più disperata, terrorizzata dall’idea che Sheila possa tornare a perseguitare la sua famiglia come in passato. Mentre Finn non nasconde la propria felicità per il ritorno della madre biologica, Steffy teme per la sicurezza dei suoi figli. Intanto, Sheila si gode il momento di rivalsa e racconta a Deacon quanto sia stata soddisfatta di essersi mostrata davanti a Li in ospedale, lasciando tutti nello sgomento più totale.