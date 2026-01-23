Visibilmente commossa, Bianca Balti ha lanciato un appello sui suoi profili social dopo una visita medica negli Stati Uniti. Seduta su una scalinata, con il volto segnato dalle lacrime, ha condiviso la testimonianza della segretaria iraniana dello studio medico, il cui marito si trova ancora in Iran. “Se vieni ferito e vieni portato in ospedale – ha detto – vengono a ucciderti lì. È ciò che sta accadendo in questo momento ed è straziante. È importante parlarne il più possibile” (22 gennaio 2026, 17.41). La modella ha inoltre rilanciato un video di solidarietà al “coraggioso popolo iraniano” realizzato da Pegah Moshir Pour e Giulia Salemi, invitando a non distogliere lo sguardo da quanto accade.

La genesi della testimonianza

La testimonianza che ha toccato profondamente Bianca Balti è emersa in modo inaspettato, al termine di una visita medica. La segretaria, ignara della notorietà della modella, ha confidato la drammatica situazione che vive il marito in Iran. Balti ha scelto di trasformare quel racconto privato in un messaggio pubblico, sfruttando la risonanza dei suoi canali social.

Un appello oltre la sfera personale

Nel video condiviso, la modella ha sottolineato l’urgenza di dare voce a chi soffre, definendo la situazione “senza precedenti, nemmeno durante la rivoluzione”. Ha esortato i suoi follower a diffondere il messaggio e a non rimanere indifferenti.

Pur non essendoci al momento conferme indipendenti che riportino esattamente la stessa testimonianza, numerose testate hanno ripreso il contenuto del video e l’appello di Balti, contribuendo a diffondere il messaggio.

L'importanza di questo appello

Bianca Balti , con milioni di follower, amplifica la visibilità della crisi iraniana.

, con milioni di follower, amplifica la visibilità della crisi iraniana. Il racconto, pur informale, proviene da una fonte diretta e offre una prospettiva umana sulla repressione in corso.

Il messaggio si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le proteste e la violenza in Iran.

Anche in assenza di conferme esterne sulla specifica testimonianza, l’appello di Balti rappresenta un contributo significativo alla sensibilizzazione, basato su un’esperienza personale condivisa con trasparenza.