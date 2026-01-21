Bianca Guaccero ha festeggiato il suo 45° compleanno con una fuga romantica a Parigi, organizzata dal compagno Giovanni Pernice. L'attrice e conduttrice ha condiviso sui social media un video del fine settimana nella capitale francese, tra risate, passeggiate e una serata al Moulin Rouge, con un messaggio d'amore che si leggeva chiaramente dalle sue labbra: “Grazie per questo viaggio, ti amo”.

La sorpresa di compleanno a Parigi

La stessa Guaccero ha raccontato a “Un giorno da Pecora” su Rai Radio1 che Pernice l'ha svegliata alle 6:30 del mattino con un semplice: “Vieni con me”.

Lei credeva di andare a Palermo per trovare i suoi parenti, ma una volta in aeroporto, vedendo il volo Air France, ha capito che la destinazione era diversa: Parigi. Una sorpresa romantica e ben orchestrata, che ha trasformato il compleanno in un momento indimenticabile.

La solidità del legame tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Il viaggio segue la dedica social di Pernice: “Buon compleanno alla donna più bella del mondo”, accompagnata dalla risposta di Guaccero: “La bellezza è quella che tu hai regalato a me dal primo giorno che ti ho stretto la mano in quella sala da ballo. Sei tante cose in una persona sola e non ci si annoia mai con te”. Un gesto che conferma la solidità del loro rapporto, nato durante la partecipazione a Ballando con le stelle e consolidato nel tempo.

Al momento non risultano altre conferme oltre al racconto di Guaccero e al reportage social condiviso dalla coppia.