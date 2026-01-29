La quarta stagione di Bridgerton è ufficialmente iniziata, introducendo una nuova trama attraverso una video intervista al cast. Al centro delle vicende, Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, si trova in un percorso di rifiuto verso l'idea di stabilizzarsi. La sua prospettiva cambia radicalmente quando incontra una misteriosa Dama d’Argento durante un ballo in maschera, organizzato da sua madre, Lady Violet. La donna che cattura il suo interesse non appartiene all’alta società, ma si rivela essere Sophie Baek, una brillante cameriera al servizio di Araminta Gun (Yerin Ha).

Benedict, ignaro che la Dama d’Argento e Sophie siano la stessa persona, si ritrova combattuto tra la fantasia e la realtà dei fatti.

Una fiaba moderna tra maschere e identità nascoste

La narrazione si sviluppa attorno al contrasto tra l’immaginario romantico e le rigide convenzioni sociali dell’epoca Regency. Benedict, caratterizzato da un animo bohémien e una marcata riluttanza a impegnarsi, è profondamente attratto dalla figura enigmatica della Dama d’Argento. Solo con l’aiuto, seppur inizialmente riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict inizia la sua ricerca. La scoperta che la donna dei suoi sogni sia in realtà Sophie, una domestica, introduce un conflitto significativo tra il desiderio personale e la realtà sociale.

Cast e distribuzione in due parti

La stagione è stata suddivisa in due parti distinte. I primi quattro episodi sono già disponibili su Netflix, mentre i restanti saranno pubblicati il 26 febbraio. Il cast principale include, oltre a Luke Thompson e Yerin Ha, anche Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Jonathan Bailey, Simone Ashley e Nicola Coughlan, affiancati da altri volti noti della serie.

Le informazioni disponibili delineano i contorni della trama e del cast, basandosi sugli elementi emersi dalla video intervista di presentazione.