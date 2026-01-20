Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria, ha affidato ai suoi canali social una dichiarazione perentoria: “Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia”. Il modello e fotografo, 26 anni, accusa i genitori di averlo controllato e di aver privilegiato l’immagine pubblica rispetto al legame affettivo. Il post, pubblicato il 20 gennaio 2026, sancisce una rottura apparentemente insanabile.

Le accuse alla base della rottura

Brooklyn afferma che i genitori e il loro staff hanno continuato a coinvolgere la stampa, spingendolo a rivelare la sua versione dei fatti.

In particolare, accusa Victoria di aver annullato all’ultimo minuto la realizzazione dell’abito da sposa di Nicola Peltz, costringendola a cercarne un altro in tempi brevi. Inoltre, sostiene che i genitori avrebbero tentato di fargli cedere i diritti sul suo nome prima del matrimonio e che alcuni parenti avrebbero fatto commenti del tipo “Nicola non è del nostro sangue”.

Tra gli episodi più dolorosi, Brooklyn racconta che durante il ricevimento sua madre avrebbe “rubato” il primo ballo con la moglie, ballando con lui in modo “molto inappropriato” davanti a 500 invitati, facendolo sentire umiliato. Descrive anche un clima di ostilità verso Nicola, con Victoria che avrebbe invitato donne del suo passato per creare tensione.

Il rifiuto di riconciliazione e la ricerca di serenità

Brooklyn dichiara di aver tentato di riavvicinarsi ai genitori, ma senza successo: durante il compleanno del padre, David avrebbe acconsentito a incontrarlo solo a condizione che Nicola non fosse presente, e in seguito la famiglia si sarebbe rifiutata di vederlo a Los Angeles. Il giovane respinge le voci secondo cui sarebbe la moglie a manipolarlo, affermando di aver trovato sollievo dall’ansia che lo affliggeva da anni solo dopo essersi allontanato dalla famiglia.

Conclude affermando che lui e Nicola desiderano una vita lontana dalle dinamiche mediatiche, all'insegna della pace, della privacy e della felicità per la loro futura famiglia.

Brooklyn Beckham sembra determinato a voltare pagina e a costruire un futuro sereno con la moglie, lontano dalle tensioni familiari.

Le conferme delle testate internazionali

La versione di Brooklyn trova eco in testate internazionali come People, che riportano accuse simili: l’abito annullato all’ultimo minuto, il ballo “inappropriato” e il rifiuto di incontrarlo con la moglie.

Chi è Brooklyn Peltz-Beckham

Brooklyn Peltz-Beckham, nato nel 1999, è il primogenito di David e Victoria Beckham. Modello e fotografo, è sposato con l’attrice Nicola Peltz dal 2022. La coppia ha rinnovato i voti nel 2025 con una cerimonia privata, senza la presenza dei genitori di lui.