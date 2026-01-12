Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal prossimo lunedì 26 gennaio 2026, giorno in cui tornerà in onda l'appuntamento con Tradimento nel daytime mattutino di Rete 4.

La soap opera turca, che da poco ha concluso la sua messa in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, ripartirà dalla prima puntata della prima stagione.

Salta invece la messa in onda di Segreti di famiglia sempre nella fascia mattutina di Rete 4: la serie turca non verrà recuperata dopo la sospensione su Canale 5.

Il ritorno di Tradimento su Rete 4: cambio programmazione dal 26 gennaio 2026

Il palinsesto mattutino di Rete 4 subirà delle nuove modifiche a partire dal 26 gennaio, complice lo stop di The Family 2.

Subito dopo la replica de La Promessa e l'appuntamento con la riproposizione di Terra Amara, alle 8:35 circa andranno in onda le repliche di Tradimento.

La serie turca incentrata sulle vicende di Guzide ritornerà in onda dopo la messa in onda esclusiva su Canale 5 con tutti gli episodi che sono stati trasmessi in questi mesi.

Ogni giorno, nel daytime feriale, andrà in onda un doppio episodio della soap fino alle 10:45, dopodiché la linea passerà all'appuntamento inedito con Tempesta d'amore in prima visione assoluta.

Salta Segreti di famiglia nel daytime di Rete 4

L'arrivo di Tradimento nel daytime mattutino di Rete 4 farà saltare la messa in onda di Segreti di famiglia, nello slot orario che va dalle 8:35 alle 10:45.

In un primo momento, infatti, i vertici del Biscione avevano scelto di puntare proprio sulla messa in onda di questa serie turca per rimpiazzare The Family a partire da fine gennaio.

Una scelta che aveva reso felici i tantissimi appassionati di Segreti di famiglia, costretti a dover rinunciare alla messa in onda in chiaro della soap dopo che era stata sospesa da Canale 5, sia in daytime che in prima serata.

Ancora repliche per la mattina di Rete 4

L'appuntamento con Segreti di famiglia, quindi, avrebbe assicurato la messa in onda di un prodotto inedito per il palinsesto di Rete 4, da affiancare a Tempesta d'amore.

Per il momento, però, la scelta dei vertici del Biscione è ricaduta ancora una volta sull'usato sicuro con la soap Tradimento, che terrà compagnia al pubblico fino alla stagione primaverile.