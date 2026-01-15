Cambio programmazione tv sulle reti Rai a partire dal prossimo febbraio 2026, periodo in cui andranno in onda le attese Olimpiadi di Milano-Cortina che saranno trasmesse sui canali della tv di Stato.
Spazio anche al Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti mentre si arriverà al gran finale de La Preside con Luisa Ranieri.
Nel daytime pomeridiano, nonostante i vari appuntamenti con le Olimpiadi, proseguirà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10.
Chiude La Preside su Rai 1: cambio programmazione tv febbraio 2026
Il cambio programmazione tv del prossimo febbraio riguarderà la fascia del prime time della rete ammiraglia, dove è previsto il gran finale della fiction La Preside.
Quattro le puntate previste della nuova serie prodotta da Luca Zingaretti con protagonista Luisa Ranieri: l'ultimo appuntamento andrà in onda lunedì 2 febbraio, subito dopo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.
Intanto il debutto della fiction è stato decisamente positivo dal punto di vista Auditel: la fiction ha registrato una media di oltre 4,5 milioni di spettatori toccando il 26% di share su Rai 1.
Il Paradiso delle signore non si ferma nella programmazione di febbraio
Novità anche per Rai 2 che, a febbraio, diventerà a tutti gli effetti il canale olimpico della Tv di Stato per ospitare le varie gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
A farne le spese saranno gli appuntamenti del daytime pomeridiano come quello con Ore 14 condotto da Milo Infante e Bella Mà presentato da Pierluigi Diaco.
Nessun cambio programmazione, invece, per Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1: la soap opera non subirà stop o slittamenti per lasciare spazio alle Olimpiadi durante il mese di febbraio.
Il ritorno di Citofonare Rai 2 con Paola Perego
Tra i cambiamenti del mese di febbraio spicca anche il ritorno di Citofonare Rai 2, il talk show condotto da Paola Perego, pronto a tornare con una nuova edizione.
Tra le novità di quest'anno spicca l'uscita di scena di Simona Ventura che non sarà più al fianco della Perego, sostituita da Paola Barale.
Il programma, inoltre, a partire da questa edizione sarà in onda non solo di domenica ma anche al sabato mattina, dalle 11:05 in poi.