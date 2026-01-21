Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del 2026 con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata serie turca di Canale 5 che si avvia però verso il gran finale di sempre con la terza e ultima stagione.

In prime time, invece, spazio al ritorno del Grande Fratello: dopo le polemiche legato al caso Alfonso Signorini, Mediaset continuerà a puntare sulla messa in onda del reality show più longevo della tv italiana, questa volta tornando alla versione Vip.

Chiude La forza di una donna su Canale 5: cambio programmazione Mediaset 2026

Il palinsesto Mediaset di questo 2026 prevede una serie di novità in daytime legate alla messa in onda de La forza di una donna, la serie turca di gran successo che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di oltre 2,4 milioni di spettatori, arrivando anche a sfiorare la soglia dei 2,7 milioni al sabato pomeriggio con la puntata speciale di un'ora.

In Turchia sono state prodotte soltanto tre stagioni di questa serie destinata quindi a chiudere i battenti anche nel nostro Paese.

Al momento la messa in onda della prima puntata della terza e ultima stagione è in programma lunedì 26 gennaio su Canale 5, subito dopo Uomini e donne.

Il gran finale di sempre della soap incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, invece, è in programma per il prossimo maggio.

Torna il Grande Fratello nel prime time Mediaset del 2026

Il cambio programmazione Mediaset del 2026, inoltre, prevede anche il ritorno in video del Grande Fratello nella fascia serale di Canale 5.

Il reality show tornerà in onda dopo un'ultima edizione Nip decisamente sottotono dal punto di vista degli ascolti e dopo lo scandalo che ha travolto e coinvolto legato proprio ai casting del reality show.

Mediaset, però, ha scelto di continuare a fare affidamento sul celebre reality: questa volta si tornerà alla messa in onda dell'edizione puramente Vip, con protagonisti volti famosi dello spettacolo, del cinema e della televisione.

La nuova edizione del GF Vip potrebbe debuttare il prossimo marzo, così come si potrebbe optare per uno slittamento a settembre/ottobre 2026, aprendo così la nuova stagione tv.