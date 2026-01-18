La programmazione Mediaset dal 25 al 31 gennaio 2026 subirà delle modifiche nella fascia di prime time che riguarderanno anche l'appuntamento con Forbidden Fruit.

La soap opera turca non sarà trasmessa nella fascia serale, dove risulta definitivamente sospesa dopo gli ascolti decisamente sottotono registrati nel corso di queste settimane.

Chiusura anche per la fiction A testa alta con protagonista Sabrina Ferilli che lascerà spazio a Una nuova vita, la serie tv con Anna Valle in quattro puntate.

Chiude A testa alta: cambio programmazione Mediaset 25-31 gennaio

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset prevede per il 25 gennaio la messa in onda dell'ultima puntata di Chi vuol essere milionario? - Il torneo mentre lunedì 26 gennaio andrà in onda una nuova puntata dello show Zelig, che ha debuttato con quasi 3 milioni di spettatori e uno share del 21%.

Il martedì sera resta nelle mani della soap opera turca Io sono Farah, nonostante i dati Auditel non proprio esaltanti.

Al mercoledì sera, invece, non ci sarà più la fiction A testa alta - Il coraggio di una donna: la serie lascerà spazio dal 28 gennaio alla messa in onda di Una nuova vita, con protagonista Anna Valle e Alessandro Tersigni, ex volto de Il Paradiso delle signore, dove per diverse stagioni ha interpretato i panni di Vittorio Conti.

Forbidden Fruit sospeso di sera

Giovedì 29 gennaio, invece, non ci sarà nessun ritorno in video di Forbidden Fruit in prime time: la soap opera turca risulta sospesa dalla programmazione del prime time, per lasciare spazio alla seconda puntata di Striscia la notizia, promosso nella fascia serale dopo la cancellazione in access prime time per ascolti bassi.

Cambiamenti anche nel venerdì sera di Canale 5: dal 30 gennaio debutterà la nuova fiction Colpa dei sensi con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, pronti a tornare in coppia diretti da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Maria De Filippi al sabato sera

Al sabato sera, invece, confermatissimo l'appuntamento con C'è posta per te condotto da Maria De Filippi.

Il people show si conferma leader degli ascolti invernali, seppur con una media in basso rispetto allo scorso anno: 27% per le prime puntate di quest'anno contro il 31% della passata edizione.