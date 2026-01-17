Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di febbraio, con una serie di novità che riguarderanno la fascia del prime time.
La fiction A testa alta - Il coraggio di una donna, chiuderà i battenti con la terza e ultima puntata prevista in prima visione.
Nella fascia serale si fermerà anche Maria De Filippi: in vista del Festival di Sanremo 2026, salterà la messa in onda di C'è posta per te al sabato sera, per evitare lo scontro con la finalissima della kermesse musicale condotta da Carlo Conti.
Chiude A testa alta in prime time: cambio programmazione Mediaset febbraio
La programmazione di Canale 5 si appresta a subire delle modifiche nel corso delle prossime settimane, complice la chiusura di A testa alta, la nuova fiction del mercoledì sera che ha segnato il ritorno in scena di Sabrina Ferilli nei panni della preside Virginia, vittima di revenge porn.
La fiction è composta da sole tre puntate e giungerà al termine il prossimo 21 gennaio, lasciando così spazio al mercoledì sera a nuove serie televisive che dovrebbero approdare in prime time.
Tra i nuovi titoli in programma spicca Colpa dei sensi, il nuovo progetto firmato da Simona Izzo e Ricky Tognazzi che vedrà come protagonisti Anna Safroncik e Gabriel Garko, in programma dal 30 gennaio in poi su Canale 5.
Maria De Filippi si ferma per Sanremo 2026
A febbraio, inoltre, si continuerà a puntare sulla messa in onda della soap opera turca Io sono Farah confermata nella fascia di prime time oltre che nel daytime pomeridiano di Canale 5 con gli episodi di breve durata.
Tra le novità del cambio programmazione delle prossime settimane spicca anche lo stop di Maria De Filippi con C'è posta per te.
Il fortunato people show dei sentimenti si fermerà in occasione del prossimo 28 febbraio, giorno in cui andrà in onda la finalissima del Festival di Sanremo 2026 su Rai 1.
Il trionfo Auditel di C'è posta per te
Anche quest'anno C'è posta per te ha debuttato con ottimi ascolti su Canale 5, conquistando una media di circa 4,5 milioni di spettatori con la prima puntata.
Il people show ha superato il muro del 27% di share, battendo nettamente la concorrenza di The Voice Kids condotto da Antonella Clerici, fermo al 19% di share.