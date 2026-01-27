Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della prossima stagione primaverile 2026. Le novità riguarderanno l'appuntamento con il Grande Fratello Vip, pronto a tornare in onda nella fascia di prime time dopo la defenestrazione di Alfonso Signorini.
Si arriverà anche al gran finale della soap opera Io sono Farah con Demet Ozdemir, attualmente in onda in prime time e con un brevissimo episodio giornaliero nel daytime feriale della rete ammiraglia Canale 5.
Il ritorno del Grande Fratello Vip: cambio programmazione Mediaset primavera 2026
La nuova stagione primaverile di Canale 5 prevede il ritorno in scena del Grande Fratello Vip: la messa in onda della nuova edizione è prevista a partire dal prossimo marzo e, al timone del reality show, tornerà Ilary Blasi.
La conduttrice di Battiti Live sarà nuovamente impegnata alla guida del programma che aveva tenuto a battesimo su Canale 5 nelle stagioni televisive precedenti, riscuotendo un buon successo dal punto di vista Auditel.
Attualmente sono in corso i casting che porteranno alla scelta dei concorrenti famosi che verranno rinchiusi per circa 3 mesi all'interno della casa più spiata d'Italia.
Con questo nuovo impegno nella stagione tv primaverile, Ilary Blasi potrebbe rinunciare alla conduzione di Battiti Live, lo show musicale itinerante di Canale 5 che, quest'anno, potrebbe passare nelle mani di Samira Lui, reduce dal successo di ascolti de La ruota della fortuna.
Chiude Io sono Farah su Canale 5 nella programmazione primaverile
Il cambio programmazione Mediaset della prossima primavera 2026 riguarderà anche l'appuntamento con Io sono Farah, la soap opera turca che si avvia verso il gran finale di sempre.
A febbraio comincerà la messa in onda degli episodi della seconda e ultima stagione in prima visione assoluta, con i quali calerà il sipario sulle vicende di Farah e Tahir.
La messa in onda della soap risulta confermata in prima serata con un singolo appuntamento settimanale e a questo si aggiungerà anche quello nel daytime pomeridiano di Canale 5, dalle 14 alle 14:15 circa.
Entro aprile, quindi, si arriverà alla messa in onda degli episodi finali e alla chiusura della soap opera con Demet Ozdemir.