Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di febbraio 2026. Le novità riguarderanno la fascia del prime time dove si arriverà al gran finale de La Preside, la fiction con Luisa Ranieri che sta riscuotendo un grande successo Auditel.
Previsto uno stop al pomeriggio anche per Ore 14, il talk show condotto da Milo Infante, costretto a fermarsi per lasciare spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Chiude La Preside in prime time: cambio programmazione Rai febbraio 2026
Il palinsesto della rete ammiraglia Rai, di lunedì sera, prevede la messa in onda dell'ultima puntata della fiction La Preside per la serata del 2 febbraio 2026, dopodiché calerà il sipario.
La fiction chiuderà i battenti dopo il gran successo riscosso nel corso di queste settimane, con una media di oltre 4,4 milioni di spettatori al debutto e punte del 29% di share durante la messa in onda.
Numeri che hanno permesso alla fiction di vincere la gara ascolti della fascia serale, superando l'appuntamento con Zelig trasmesso su Canale 5, fermo a una media di 3 milioni.
Ore 14 sospeso in daytime a febbraio 2026
Il cambio programmazione Rai di febbraio prevede anche una sospensione per Ore 14, il talk show condotto da Milo Infante, previsto tutti i giorni dalle 14 alle 15:30 circa.
A partire dal prossimo 4 febbraio, la seconda rete della tv di Stato diventerà il canale ufficiale delle Olimpiadi 2026, trasmettendo le gare a tutte le ore della giornata.
Il programma, quindi, subirà uno stop di tre settimane, per poi ritornare in onda a partire da lunedì 23 febbraio con le nuove puntate che terranno compagnia al pubblico fino ai primi di maggio, dopodiché ci sarà lo stop per il Giro d'Italia 2026.
Arriva il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1
Il mese di febbraio sarà caratterizzato anche dalla messa in onda del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini.
Lo show è in programma dal 24 al 28 febbraio nella fascia serale di Rai 1: quest'anno si preannuncia una sfida particolarmente ostica per Conti, dato che su Canale 5 per tutta la settimana del Festival è confermata la messa in onda de La ruota della fortuna dalle 20:45 alle 22.