Cambio programmazione per la rete ammiraglia Rai nel corso del mese di febbraio con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con la fiction Cuori 3, prevista inizialmente di domenica sera, ma poi destinata ad avere dei raddoppi nella fascia serale.

Per Il paradiso delle signore 10, invece, è confermata la messa in onda per tutto il mese di febbraio nonostante la presenza del Festival di Sanremo e delle Olimpiadi che terranno banco sul secondo canale della tv di Stato.

La terza stagione di Cuori si sposta e raddoppia: cambio programmazione Rai febbraio

L'appuntamento con la terza stagione di Cuori 3 è in programma a partire da domenica 1° febbraio in prime time su Rai 1 anche se, dalla settimana successiva, sono previsti dei raddoppi e dei cambi programmazione per la fiction che vede protagonista Pilar Fogliati.

La serie medical ambientata a Torino andrà in onda anche di lunedì sera: nel dettaglio le nuove puntate saranno in onda domenica 8 e lunedì 9 febbraio, poi domenica 15 e il 16 febbraio in prime time.

L'ultimo appuntamento, invece, andrà in onda domenica 22 febbraio su Rai 1 dalle 21:45 alle 23:40 circa, dopodiché calerà il sipario sulla fiction.

Per scoprire il suo destino e se ci sarà una ipotetica quarta stagione in prima visione assoluta bisognerà attendere il verdetto Auditel delle prossime settimane.

Il Paradiso delle signore 10 confermato in daytime su Rai 1

Il cambio programmazione Rai del mese di febbraio, invece, non prevede delle variazioni di palinsesto per Il Paradiso delle signore 10.

La soap opera pomeridiana con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, malgrado la presenza del Festival di Sanremo e la messa in onda delle Olimpiadi che andranno in onda in daytime e prime time su Rai 2, sarà regolarmente in onda in prima visione assoluta.

Le nuove puntate della soap saranno trasmesse dal lunedì al venerdì dalle 16:10 alle 17 circa, subito dopo l'edizione pomeridiana del Tg1.

Gli episodi in arrivo si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena, a partire dal ritorno in scena della contessa Adelaide che rimetterà piede a Milano dopo essere stata per diverse settimane all'interno di un convento, per ritrovare se stessa.