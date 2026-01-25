Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di febbraio 2026 con una serie di novità che riguarderanno sia il prime time che la fascia del daytime pomeridiano.
A subire delle variazioni sarà l'appuntamento con Don Matteo 15, la fiction del giovedì sera con Raoul Bova che dovrà fermarsi nel corso della settimana del Festival di Sanremo 2026.
Modifiche anche al palinsesto di Rai 2 che, dal 7 febbraio, ospiterà la messa in onda delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: a farne le spese sarà l'appuntamento con Ore 14 di Milo Infante.
Si ferma Don Matteo 15 in prime time: cambio programmazione Rai febbraio
La programmazione della rete ammiraglia si appresta a subire delle modifiche in occasione dell'ultima settimana di febbraio, quando è prevista la messa in onda del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini.
La kermesse musicale, come da tradizione, andrà in onda dal martedì al sabato sera: le date vanno dal 24 al 28 febbraio e, in quella settimana, non ci sarà spazio per la messa in onda di Don Matteo 15.
La fiction con Raoul Bova e Nino Frassica si fermerà per un turno di pausa, riprendendo poi regolarmente la messa in onda durante la prima settimana di marzo, per il gran finale di questa stagione che sta registrando una media di circa 4 milioni di spettatori a settimana con oltre il 23% di share.
Si ferma Ore 14 di Milo Infante, stop anche per Affari Tuoi
Il cambio programmazione prevede anche lo stop di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino: per tutta la settimana del Festival non andrà in onda il game show dei pacchi, sostituito dall'anteprima della Kermesse musicale che sfiderà così La ruota della fortuna di Gerry Scotti, confermata in access prime time dalle 20:45 alle 22 circa.
Modifiche anche su Rai 2, dove dal 7 febbraio andranno in onda regolarmente le varie gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in programma dal mattino fino alla sera.
A farne le spese saranno i vari appuntamenti del daytime pomeridiano della rete, tra cui Ore 14 condotto da Milo Infante che si fermerà fino al 22 febbraio.
La trasmissione sarà sospesa sia nel daytime pomeridiano che in prime time con gli speciali del giovedì sera.