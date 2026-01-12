Can Yaman è tornato a Roma e ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle notizie diffuse dalla stampa turca, che lo indicavano come coinvolto in un’operazione antidroga a Istanbul. Con un post su Instagram, corredato da una foto che lo ritrae davanti al Colosseo, l’attore ha negato ogni addebito, definendo le voci “una bufala” e invitando la stampa italiana a non riprendere acriticamente le notizie provenienti dalla Turchia. “Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e non sarei potuto tornare in Italia il giorno dopo”, ha scritto.

L'operazione di Istanbul

L’attore Can Yaman è stato fermato nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, nel corso di un’operazione antidroga che ha interessato diversi locali notturni di Istanbul, tra cui la discoteca Ruby, situata nel quartiere Ortaköy. Insieme a lui, sono state fermate altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel. Tutti sono stati condotti all’Istituto di medicina legale per accertamenti, per poi essere rilasciati in serata. A suo carico non pendeva alcun mandato d’arresto.

Il messaggio di Can Yaman

Con il suo post su Instagram, Can Yaman si è rivolto direttamente alla stampa italiana, sottolineando come quella turca lo tratti spesso con ostilità, invitandola a non cadere nella trappola del “copia e incolla” delle notizie.

Ha ribadito che, se le accuse fossero state fondate, non avrebbe potuto fare rientro in Italia così rapidamente. Il suo messaggio si conclude con un affettuoso: “Vi voglio bene”.

Al momento, diverse testate italiane hanno confermato la notizia, riportando sia l’arresto e il rilascio, sia la smentita dell’attore, senza aggiungere ulteriori dettagli rispetto alla versione fornita da Can Yaman.

Chi è Can Yaman

Can Yaman, nato a Istanbul nel 1989, è un attore e modello molto popolare in Italia per le sue interpretazioni in serie televisive di successo, tra cui “Viola come il mare”, “Il Turco” e il remake di “Sandokan”. Ha studiato al liceo italiano di Istanbul e parla correntemente la nostra lingua. La sua popolarità in Italia è cresciuta anche grazie alla sua relazione con la conduttrice Diletta Leotta, terminata nel 2021.