"Non accetto quando andate oltre", inizia così lo sfogo di Carolyn Smith dopo che sono circolate delle fake news riguardanti il suo stato di salute. Tutto è iniziato da un'intervista rilasciata dalla giudice di Ballando con le Stelle al Corriere della Sera in cui ha raccontato che il tumore è tornato per la terza volta, ma la diretta interessata ha precisato che quanto detto riguarda un episodio accaduto a novembre.

Lo sfogo di Carolyn Smith

Nei giorni scorsi, Carolyn Smith ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato delle cure affrontate. Sebbene la diretta interessata abbia precisato che l'ultimo ciclo di radioterapia è stata effettuata a novembre 2025, alcune testate giornalistiche hanno omesso questo dettaglio e addirittura hanno lasciato intendere che la 65enne fosse in ospedale.

Stufa delle fake news legate alla sua salute, la giurata di Ballando con le Stelle è intervenuta per fare chiarezza: "Per favore, basta con questo allarmismo. Non accetto quando a volte andate oltre, tanto che gli amici, i familiari che abitano lontani da me e i colleghi iniziano a chiamare mio marito per chiedere se io sto bene". La coreografa ha precisato di essere ancora un po' influenzata, ma nulla a che vedere con i problemi di salute del passato. Inoltre ha ribadito che fino a qualche giorno fa si trovava all'ambasciata britannica a ballare e mangiare cibo scozzese. Infine ha chiesto ai suoi fan di seguire le notizie tramite i suoi account social visto che è solita interagire per raccontare la sua quotidianità.

Il supporto dei fan

In seguito allo sfogo di Carolyn Smith, diversi fan le hanno fatto sentire il loro supporto.

"Complimenti per la grinta e non preoccuparti di chi afferma cavolate", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Sono contenta che stai bene. Con questo video hai messo ko tutti coloro che scrivono fake news". Un altro fan ha commentato: "Purtroppo ad alcuni piace giocare con la vita delle persone solo per ottenere qualche visualizzazione sui loro giornali". Un ulteriore utente ha scritto: "Non capisco che gusto ci prova la stampa a raccontare cose non veritiere sulle persone". Infine c'è chi ha affermato: "Bravissima Carolyn. È bellissimo il tuo modo di essere schietta, gridala a tutti la tua felicità".