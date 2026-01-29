Caterina Balivo, alla guida del programma pomeridiano di Raiuno “La volta buona”, ha innescato un acceso dibattito tra i sostenitori della Juventus a seguito di un commento sul tifo calcistico. Durante un volo da Roma a Torino, la conduttrice ha ironizzato: “Come fai a nascere a Napoli e tifare un’altra squadra?”, rivolgendosi ai passeggeri juventini originari della città partenopea. Questa affermazione ha provocato una raffica di risposte sarcastiche da parte dei tifosi bianconeri sui social network.

La battuta che ha infiammato i social network

Balivo ha raccontato di essersi trovata a fianco di diversi tifosi juventini napoletani, manifestando sorpresa con un interrogativo: “Avete dei problemi?”. La sua battuta, dal tono chiaramente ironico, ha rapidamente guadagnato visibilità sui social. Alcuni utenti hanno replicato con arguzia, facendo riferimento alla sua città natale, Aversa, e mettendo in dubbio la credibilità del suo tifo. Altri hanno contrapposto esempi di identità locali, come “Quarto Oggiaro” o “Frascati”, per evidenziare quella che percepivano come un’assurdità nel giudicare il tifo in base alla provenienza geografica.

Reazioni e contesto della vicenda

Tra le risposte più diffuse, un tifoso ha sottolineato: “A Napoli su un milione di abitanti ci sono almeno 50.000 juventini, ovvero una popolazione pari a quella di tutta Aversa… città degnissima e storica ma che non ha NULLA a che vedere con Napoli”.

Altri commenti hanno ironizzato sull’idea che la nascita in un determinato luogo non implichi automaticamente l’adesione a una specifica tifoseria o identità locale.

Al momento, non sono disponibili conferme indipendenti che forniscano ulteriori dettagli sul contesto della battuta o su eventuali sviluppi successivi. La notizia rimane circoscritta alla dichiarazione riportata e alle reazioni emerse sui social media.

Chi è Caterina Balivo

Caterina Balivo è una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, nota per la conduzione di programmi di intrattenimento, in particolare su Raiuno. Originaria di Aversa, è apprezzata per il suo legame con la città e per il suo dichiarato tifo per il Napoli.