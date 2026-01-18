Sabato 17 gennaio, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di C'è posta per Te. Tra i protagonisti ci sono stati Kleid e Kevin: l'uomo si è rivolto alla redazione per recuperare il rapporto con suo figlio. Quest'ultimo però è rimasto impassibile davanti alle giustificazioni del padre, al punto da zittirlo: "Almeno fai l'uomo con mia madre".

Kevin chiude la busta a suo padre

Durante la seconda puntata di C'è posta per Te, Kleid si è rivolto alla redazione di Maria De Filippi per tentare di recuperare il rapporto con suo figlio Kevin. L'uomo ha provato ad ipotizzare i motivi che hanno portato il ragazzo ad interrompere ogni contatto: "Forse è perché non sono venuto alla tua cresima, ma io non ero stato invitato.

Forse è perché ti eri ingelosito per la nascita della tua sorellina, o forse per il mantenimento". Dal canto suo Kevin ha spiegato che in tutti questi anni l'unica figura di riferimento è stata sua madre: "Io non ti parlo, ma almeno una chiamata a lei per chiedere come sto potevi anche farla. Prima di fare il padre con me, fai almeno l'uomo con mia madre".

Infine il ragazzo ha deciso di chiudere la busta senza dare una seconda chance a suo padre, poiché ha ribadito di non provare alcun sentimento nei confronti di Kleid.

Il parere del web su questa storia

Su X, diversi utenti hanno commentato in modo contrastante il gesto di Kevin nei confronti del padre Kleid.

"Il figlio che disintegra il padre", ha detto un telespettatore. Un altro ha affermato: "Kevin ha letteralmente zittito suo padre che in questi anni se ne è fregato di lui". A fare eco ci ha pensato un'ulteriore telespettatore: "Ragazzo mio, sono emozionata per la tua intelligenza. Troppo troppo facile tornare dopo 18 anni d'assenza". Diversi utenti hanno elogiato Kevin per la maturità mostrata nei confronti del padre: "Nonostante la rabbia che questo ragazzo potesse nutrire ha comunque risposto per tutto il tempo in modo educato". Tuttavia c'è anche chi ha criticato la scelta del ragazzo: "L'unica cosa che interessa a Kevin sono i soldi arretrati del mantenimento. Ha parlato mezz'ora solo di questo, non dei ricordi che non ha con il padre.

Un altro che pensa solo al Dio denaro". Infine c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore del padre: "Le verità vanno ascoltate entrambe. Quando c'è una separazione e ci si riaccompagna con un'altra persona, le cose vengono sempre raccontate in modo distorto".

Ascolti tv sabato 17 gennaio: C'è posta per Te vince

Sabato 17 gennaio si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Canale 5, C'è posta per Te ha totalizzato 3.931.000 spettatori con uno share del 27% dalle 21:26 alle 00:44

Su Rai 1, The Voice Kids condotto da Antonella Clerici ne è uscito sconfitto anche se al tempo stesso ha saputo difendersi con 3.056.000 spettatori pari al 20.8% dalle 21:25 alle 00:44.