Oggi, 10 gennaio, andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2026 di C'è posta per te. Le anticipazioni del web svelano che Maria De Filippi ospiterà due attori amatissimi dal pubblico, Raoul Bova e Can Yaman. Notizia di poche ore fa è che il protagonista della serie tv Sandokan sarebbe stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul traffico di sostanze stupefacenti, ma la sua partecipazione al format di Canale 5 dovrebbe essere trasmessa regolarmente perché è stata registrata molto tempo fa.

Le sorprese al debutto su Canale 5

L'attesa del pubblico di Canale 5 sta per finire: stasera, 10 gennaio, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te, uno dei programmi più seguiti e amati dai telespettatori.

La stagione 2026 si aprirà con due grandi ospiti: all'inizio e alla fine della serata, infatti, Maria De Filippi accoglierà in studio Raoul Bova e Can Yaman, entrambi protagonisti di una sorpresa ad uno o più fan.

Il meccanismo della trasmissione Mediaset è lo stesso da tanti anni, per questo si sa già che gli attori che parteciperanno all'appuntamento di questo sabato si nasconderanno dietro alla busta per tutta la durata del racconto della conduttrice, poi scenderanno le scale e abbracceranno i loro sostenitori.

Nessun cambiamento per l'esordio di C'è posta per te

A poche ore dall'inizio della prima puntata della nuova stagione di C'è posta per te, in rete si è diffusa la notizia secondo la quale Can Yaman sarebbe stato arrestato in Turchia.

Secondo i media turchi, l'attore sarebbe coinvolto in un'indagine sul traffico e sul consumo di sostanze stupefacenti, e per questa ragione sarebbe stato fermato mentre si trovava nel suo Paese d'origine.

Stando a quello che si legge sul web, l'ospitata di Yaman su Canale 5 non dovrebbe saltare, anzi si dice che dovrebbe essere trasmessa regolarmente perché è stata registrata mesi fa.

Il successo su Canale 5

C'è posta per te è uno dei programmi più longevi della televisione italiana, nonché uno dei pochi che continua ad ottenere ascolti altissimi nonostante vada in onda da più di 15 anni.

Ogni settimana il pubblico si appassiona alle storie che Maria De Filippi racconta, da problemi familiari a drammi d'amore che la conduttrice cerca di risolvere con il dialogo.

Stasera partirà anche la sfida a distanza con The voice kids, il talent condotto da Antonella Clerici su Rai 1.