Domenica 18 gennaio, sul canale Nove, andrà in onda una puntata speciale di Che Tempo che Fa in cui verrà ricordata Ornella Vanoni. Stando alle anticipazioni fornite dall'account X del programma condotto da Fabio Fazio, tra gli ospiti ci saranno Annalisa, Gianni Morandi, Emma, Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani. A loro si aggiungeranno altri cantanti che attualmente non sono stati rivelati.

L'omaggio di Che Tempo che Fa

Ornella Vanoni è morta a Milano lo scorso 21 novembre 2025. Tra la compianta artista e Fabio Fazio si era creato un rapporto davvero speciale.

Motivo per cui il conduttore di Che Tempo che Fa aveva voluto Vanoni come ospite fisso all'interno della sua trasmissione.

Domenica 18 gennaio su Nove andrà in onda una puntata speciale di Che Tempo che Fa dove alcuni artisti si esibiranno cantando i brani più celebri di Ornella Vanoni. Tra gli artisti annunciati finora troviamo Annalisa, Emma, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia e Gianni Morandi. Sull'account ufficiale del programma si legge che a loro si uniranno anche altri artisti, ma attualmente non sono stati svelati.

Iniziamo l’anno ricordandovi l’appuntamento di #OrnellaSenzaFine, con tanti grandi amici, domenica 18 gennaio in prima serata sul Nove ❤️‍🩹 pic.twitter.com/jbecVZt05B — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 1, 2026

Soddisfazioni tra i telespettatori del programma

A quasi 2 mesi dalla sua scomparsa, sui social è ancora vivo il ricordo tra i fan poiché si trattava di un'artista che nel corso degli anni aveva raggiunto una certa iconicità.

Dunque su X, è stata accolta con entusiasmo la puntata speciale di Che Tempo Che Fa. Un telespettatore ha affermato: "Che bello". Un altro ha chiesto a Fabio Fazio di chiamare anche Elodie: "Sarebbe bello rivedere il duetto con Annalisa sulle note de L'Appuntamento". Tra gli utenti c'è chi ha invocato un invito a Marco Mengoni e chi ha chiesto Mahmood visto che aveva cantato con Vanoni il brano Sant'Allegria. Un telespettatore ha chiesto se lo speciale sarà possibile seguirlo dall'Argentina e chi invece ha affermato: "Non vedo l'ora del 18 gennaio perché so già che sarà una puntata super".