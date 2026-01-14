Federica Sciarelli torna alla conduzione di ‘Chi l’ha visto?’ mercoledì 14 gennaio alle 21.20 su Rai 3 con una puntata che approfondisce il caso di Daniela Ruggi, la giovane scomparsa da Vitriola, in provincia di Modena, oltre un anno fa. Due escursionisti hanno rinvenuto resti umani e un reggiseno in una torre abbandonata a breve distanza dalla sua abitazione: si attende l’esito degli esami del DNA per stabilire se si tratti di lei o di una messa in scena.

Il caso di Daniela Ruggi

Daniela Ruggi, trentaduenne di Vitriola, scomparve nel settembre 2024 dopo essere stata dimessa da un pronto soccorso.

Il ritrovamento dei resti umani e dell’indumento intimo in un casolare abbandonato, avvenuto nei primi giorni di gennaio, ha riacceso l’attenzione sul caso. La trasmissione proporrà testimonianze inedite e cercherà di chiarire se i reperti appartengano alla giovane o se si tratti di un depistaggio.

Altri casi in evidenza

La puntata affronterà anche la morte di Mara Favro: i racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria dove lavorava e il pizzaiolo – presentano incongruenze, e la famiglia non crede all’ipotesi del suicidio, chiedendo che le indagini proseguano. Spetterà al giudice decidere se accogliere la richiesta della Procura di archiviare o se autorizzare ulteriori accertamenti.

Inoltre, il programma offrirà aggiornamenti sulla strage dei ragazzi a Crans‑Montana, con collegamenti dagli inviati sul posto, e come di consueto ospiterà appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Attesa per i risultati del DNA

La puntata di questa sera si inserisce in un contesto di crescente attenzione mediatica sul caso Ruggi, dopo il ritrovamento dei resti e l’avvio degli accertamenti. L’attesa per i risultati del DNA è alta, e la trasmissione si propone di fare chiarezza attraverso nuove testimonianze e approfondimenti.

Al momento non risultano conferme indipendenti rispetto alle anticipazioni diffuse da Adnkronos.