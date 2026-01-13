Mentre agli Elios è in corso una nuova registrazione di Uomini e donne, su Witty Tv è stato pubblicato un nuovo sfogo di Ciro Solimeno. A 24 ore dalle rivelazioni sui presunti incontri con Martina De Ioannon all'insaputa di tutti, il ragazzo è tornato sull'argomento e ha accusato l'ex fidanzata di avere il coraggio di esporsi come starebbe facendo lui nel rispetto della redazione.

Le parole di Ciro in camerino

Sono passate poco più di 24 ore da quando Ciro ha sorpreso tutto il pubblico di Uomini e donne raccontando dei contatti che avrebbe avuto con Martina nel periodo in cui lui era corteggiatore e lei tronista.

Oggi, 13 gennaio, il giovane ha rilasciato nuove pungenti dichiarazioni su questa vicenda e soprattutto sul silenzio dell'ex fidanzata.

"La gente se la sta prendendo solo con me, ma a fare questa cosa eravamo in due", ha esordito Solimeno nello sfogo che è stato pubblicato su Witty Tv in queste ore.

La redazione avrebbe ricevuto alcune segnalazioni sulle telefonate e gli incontri che ci sarebbero stati tra Ciro e Martina più di un anno fa, e solo a quel punto lui avrebbe deciso di confessare tutto.

Le frecciatine velenose nei confronti di Martina

"Io mi sono preso le mie responsabilità, lei ha mancato di rispetto a tutti e non ci mette la faccia", ha aggiunto Ciro davanti alle telecamere di Uomini e donne.

Il giovane si aspettava che Martina desse la propria versione dei fatti sui social, invece lei è rimasta in silenzio e ha continuato a pubblicare foto e video della sua quotidianità.

"Si sta adagiando su quello che scrive la gente contro di me, ma voglio sottolineare che io ero il corteggiatore e lei la tronista. Sono stato coerente con il sentimento che provavo, lei doveva portare maggiore rispetto alla redazione e alle altre persone che stava frequentando, a partire dal suo attuale fidanzato (Gianmarco Steri)", ha concluso il tronista.

La reazione silenziosa di Martina

Il nuovo attacco di Ciro a Martina sta facendo discutere, anche perché sembra un modo come un altro per spingerla a parlare di una situazione che è sulla bocca di tutti da più di 24 ore.

L'ex tronista di Uomini e donne, però, sembra non voler accontentare i curiosi: gli ultimi contenuti che De Ioannon ha pubblicato su Instagram, sono la foto di una cena per due persone (probabilmente con Gianmarco) e i video per sponsorizzare un prodotto di bellezza.