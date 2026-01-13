Col passare delle ore emergono sempre più dettagli su quello che sarebbe accaduto più di un anno fa tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Stando a quello che ha rivelato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, i due protagonisti di Uomini e donne avrebbe fatto un patto per mantenere segreti gli incontri e le telefonate che ci sarebbero stati tra loro durante il trono di lei. Il giovane avrebbe infranto questo presunto accordo raccontando tutto alla redazione e dicendosi pronto ad abbandonare il programma.

Gli ultimi rumor sulle rivelazioni di Ciro

Da ore sul web non si sta parlando d'altro che dell'attacco che Ciro ha fatto a Martina dagli studi di Uomini e donne: in un'intervista registrata, infatti, il ragazzo ha parlato delle telefonate e degli incontri che ci sarebbero stati tra lui e la 28enne nel periodo in cui si frequentavano davanti alle telecamere.

Stando alla ricostruzione di Solimeno, sarebbe stata De Ioannon a "spiarlo" con un profilo fake: quando lui si sarebbe reso conto di chi c'era dall'altra parte dello schermo, avrebbe deciso di infrangere le regole scrivendole e chiedendole in numero di telefoto.

Il giovane ha parlato anche di un paio di appuntamenti in un albergo e di qualche bacio lontano dai riflettori, tutte attenzioni che sarebbero cessate nel momento in cui è venuto fuori lo "scandalo" dei contatti tra Michele e le sue corteggiatrici.

Il mancato confronto in studio e l'accordo

Al termine della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, Lorenzo Pugnaloni ha svelato dettagli molto interessati su quello che avrebbe raccontato Ciro in studio.

"Maria De Filippi lo ha messo alle strette chiedendogli se l'assenza di Martina al primo confronto fosse legata a quello che nascondevano, e lui ha risposto di sì", ha raccontato l'esperto di gossip sul web.

L'ex tronista, dunque, lo scorso autunno non avrebbe accettato un primo invito della redazione per paura che Solimeno rendesse pubblico quello che avrebbero fatto un anno prima violando il regolamento del programma.

"Lui ha fatto un patto segreto con Martina sugli incontri fuori dallo studio, per questo poi lei si è presentata la settimana successiva", si legge ancora in rete.

Il silenzio di Martina

Le rivelazioni di Ciro hanno scosso i fan di Uomini e donne, ma non Martina.

Dando un'occhiata al suo profilo Instagram, la giovane non ha replicato alle parole dell'ex fidanzato né in modo diretto né velatamente, anzi ha pubblicato la foto di una cena per due, probabilmente per lei e Gianmarco.